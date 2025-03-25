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基督徒聯合氣候行動 法律訴訟保護環境

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
世界基督教會聯合會的氣候報告呼籲，基督徒可透過法律訴訟保護地球環境。（Photo by Markus Spiske on Unsplash under C.C License）
世界基督教會聯合會的氣候報告呼籲，基督徒可透過法律訴訟保護地球環境。（Photo by Markus Spiske on Unsplash under C.C License）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】保護地球環境，教會界可一同向企業提出訴訟並施加壓力！世界基督教會聯合會發布的氣候報告指出，法律訴訟能夠改變企業和國家行為，甚至轉變為公眾輿論影響政策，透過法律手段為地球伸張正義。對此，宗教組織可以喚醒良知；但也有神職人員認為，氣候變遷的影響並

非人為因素。

基督徒氣候行動

衛報》報導，一份氣候正義報告中，世界基督教會聯合會（WCC）呼籲宗教組織面對氣候危機要有實際作為，以「向權力說真話」保護地球環境。尤其，近年來氣候訴訟急劇增加，這些訴訟不僅可以直接改變企業和國家行為，還可以轉變為公眾輿論，催化政策。

許多宗教領袖都曾經公開呼籲氣候危機，包括教宗方濟各曾發表強而有力的通諭，也不斷敦促天主教徒採取行動。世界基督教會聯合會表示，隨著二氧化碳排放量持續上升，法律框架和體現基督教價值觀之間沒有矛盾，基督徒可採取法律手段來保護地球環境和居民。

法律手段提訴訟

如今，世界基督教會聯合會代表廣泛的保守派和自由派教會，涵蓋超過110個國家的近6億人，公開呼籲氣候變遷的危機。據報導，該報告無意涉及政治，除了呼籲採取法律手段保護地球環境，也鼓勵基督徒向監管機構舉發，以及減少對化石燃料的依賴。

該組織長期合作的環境訴訟律師史密斯表示，企業恐因起訴而面臨聲譽危機，而透過訴訟的法律效力，宗教組織可以喚醒一些人的良知，並在採取法律行動之前使其做出改變，便能減少對氣候環境的破壞。

氣候變遷非人為？

然而，《Religion Unplugged》卻指出，約有80%福音派新教牧師不認同人類活動是造成氣候變遷的主要原因，儘管大多數福音派神職人員承認氣候正在發生變化，但相較於其他基督教派，他們更可能對人類活動在這種變化中的作用提出質疑。

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氣候變遷 法律

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