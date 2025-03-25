官方查金流 新加坡豪車銷量銳減75%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

新加坡的豪華車銷量已銳減，受累於相關稅率已調升，再加上先前爆發20億美元的洗錢醜聞，促使當局加強對高價資產交易的財源進行盡職調查，導致買家減少購入名車這種招搖的財富象徵。

英國金融時報（FT）報導，2024年，賓利、法拉利、捷豹、勞斯萊斯等豪車在星國的銷量年減75%，原因是兩年以前，星國爆發由中國大陸福建黑幫涉入的洗錢醜聞，星國警方於境內各地展開突襲行動，共沒收77輛名車，導致富人轉趨低調，減少購入奢華品牌車款。

在一處房產，四輛價值合計470萬星元（350萬美元）的名車遭警方沒收，分別是紅色勞斯萊斯Dawn、黑色勞斯萊斯庫里南、紅色保時捷911 Targa、以及白色豐田阿爾法。

去年，新款勞斯萊斯的銷量降至23輛，遠不如前一年的95輛，法拉利的銷量也從97輛銳減至29輛。新款捷豹的銷量降至27輛，接近腰斬。賓利銷量從58輛降至25輛。

為因應洗錢醜聞，星國勒令豪車經銷商、房仲、珠寶商針對最昂貴產品的交易檢查資金來源，並回報疑似有犯罪背景的買家。

此外，星國在2023年，為了打擊後新冠疫情時代過熱的車市，把售價8萬星元以上車款的稅率，從220%一口調高至320%。

豪車經銷商Euro Performance Asia常務董事安森．李（音譯）表示：「近年來豪車的買主多為中國大陸的客戶。但在醜聞爆發後，豪車市場陷入停滯。」

安森．李說：「我仍有大陸客戶，但他們希望保持低調，於是整體豪華車市放緩。」他表示，客戶目前偏好電動車。

星國的電動車銷量已激增，尤其是進軍星國僅短短五年的中國大陸車廠比亞迪，去年的表現格外突出。根據星國陸路交通管理局，去年比亞迪銷量年增三倍至6,191輛，榮登銷量第二高的品牌。

特斯拉去年的銷量也增加一倍多至2,384輛。

經銷商也說，新款豪車銷售降溫的另一原因，在於被沒收的車輛回流車市。

客戶 醜聞

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