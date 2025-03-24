韓國東南部野火延燒 當局調派直升機和部隊協助救火

中央社／ 首爾24日綜合外電報導

韓國當局今天表示，將調派數十架直升機，以及數千名消防人員和士兵，以控制東南部延燒多日的山林野火。這波野火已造成4人喪生。官員表示，強風加上氣溫升高，不利救火行動。

法新社報導，韓國山林廳廳長林相燮（Lim Sang-seop，音譯）在記者會上表示，義城郡近7000公頃土地受到野火波及，當地約600人已經疏散到安全地區。

他說：「總共將派出57架消防直升機撲滅火勢。」同時還將出動包括士兵在內的2600多名消防人員，「全力救火」。

截至今天下午，野火火勢部分已獲得控制，但還在燃燒。

山林廳已針對慶尚北道、慶尚南道、釜山和大田等多個地區，發布最高等級的「嚴重」火災預警。

慶尚北道山清郡（Sancheong）的野火已造成4人死亡。

韓國政府宣布東南部進入緊急狀態。

今天稍早恢復代理總統職權的國務總理韓悳洙前往中央災難安全對策本部，他呼籲各部門同心協力「直到野火火勢完全撲滅為止」。他將在今天稍晚會見受野火影響的災民。

直升機 野火

延伸閱讀

中職／決心紮根台灣！「台妹小南」南珉貞宣告：中斷韓國活動

搭直升機賞花海、以花入菜 中國春日炒熱「賞花+」商機

影／美國爆多場野火畫面曝！控制率0% 南卡羅萊納宣布緊急狀態

陸直升機低空遊花海 催熱「春日消費」

相關新聞

移民加拿大後悔了？港男回國羨慕友升職「很有目標」 頓覺失去方向好迷茫

不少人移民海外，但未必人人如意。有移民加拿大的港男早前在網上發文，指自己移居加拿大2年，用Stream B（加拿大1年工作經歷）申請永居…

日本首例！防長者遭詐欺 大阪通過立法禁止在ATM前講電話

日本共同社報導，由於高齡者遭詐欺事件頻傳，大阪府議會24日一致通過修正條例，禁止長者在大阪府內的ATM前講電話，並強制要...

研究發現嬰兒1歲已有記憶 長大後想不起來仍是謎

美國「科學雜誌」（Science）近日刊登的新研究挑戰關於嬰兒記憶的假設，指出他們年幼的心智確實能形成記憶。不過，這些記...

台積工程師多操？研究機構揭露完整日程表 直到午夜還沒下班

1987年成立的台積電已成為全球半導體業龍頭業者，在台灣享有「護國神山」美譽，許多人對在台積電工作的生活感到好奇。半導體...

日本鳥取保護兒少 禁用AI製作深偽猥褻影像

日本鳥取縣議會今天通過「鳥取縣青少年健全育成條例」修正案，禁止使用兒童的照片等，透過人工智慧（AI）技術製作深偽（dee...

南韓野火釀4死 燒掉7205個足球場 東南部進入緊急狀態

南韓慶尚南道山清郡、慶尚北道義城郡、蔚山市蔚州郡、慶尚南道金海市等地連日發生山林大火，當局表示燒毀的森林面積至少已經達到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。