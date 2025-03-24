移民加拿大後悔了？港男回國羨慕友升職「很有目標」 頓覺失去方向好迷茫

不少人移民海外，但未必人人如意。有移民加拿大的港男早前在網上發文，指自己移居加拿大2年，用Stream B（加拿大1年工作經歷）申請永居，在當地做回本行，生活品質不錯，但早前他返港探親，卻發現朋友在工作方面有清晰目標，升職、考牌「好有目標」，反觀自己「好像什麼都沒有，短期目標就是等PR（永居權）」，感覺好迷茫，更想過幾年後仍無方向，可能索性放棄移民回流香港，於是問網友集思廣益有何意見。

帖文引來不少網友熱議，「要賺錢又要career path （職涯規劃），一律留在香港」、「你自己本身無大志，無planning（計劃），留在香港也一樣」、「回想自己為什麼最初要去加拿大，想清楚自己將來想怎麼做，每個方向都有一條路，只是有樹遮擋著你的視線」。

港男移加2年工作方向感迷茫

有港男在連登上發文，題為「已移民，返完香港有感」，指自己在香港工作2年後移民加拿大，用「Stream B」（加拿大1年工作經歷）申請永居，現已在當地居住了2年。他慶幸自己可在當地做回本行，「認識新朋友，六日都會約出去玩，生活品質算不錯」。

留港朋友升職有目標 自覺好迷茫

而上月他移民後首次回港探親，與朋友詳談後，「發現他們對自己人生這條路很清楚，特別是工作方面，升職、考牌，每個人都很有目標」。但他回到加拿大後回想，「覺得自己好像什麼都沒有，短期目標就是等PR，而不是其他自我方面的東西，但長遠來說，真的不知道怎麼能在事業上增值自己」，讓他感到好迷茫，他甚至有點氣餒，「有時也會想，如果過多幾年也沒有方向，會不會索性放棄回香港算！」。

網友：回憶自己為什麼要去加拿大

帖文引來不少網友議論紛紛，「要賺錢又要career path （職涯規劃），一律留在香港」、「回想自己為什麼最初要去加拿大，想清楚自己將來想怎麼做，每個方向都有一條路，只是有樹遮擋著你的視線」、「慢慢來，不要急，找最好的朋友談談」。

有人認為「你像不清楚自己可以怎麼做，看到別人規劃的這麼明確就覺得香港好」、「你自己本身無大志，無planning（計劃），留在香港也一樣」、「不明白你迷惘什麼，你不打算結婚生子，不留給下一代，幹嘛要介意進修升職，賺多少花多少，就去享受世界」。

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文章授權轉載自《香港01》