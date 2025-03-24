聽新聞
0:00 / 0:00

日本首例！防長者遭詐欺 大阪通過立法禁止在ATM前講電話

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
日本東京一名男子2015年5月在瑞穗銀行的ATM提款。路透
日本東京一名男子2015年5月在瑞穗銀行的ATM提款。路透

日本共同社報導，由於高齡者遭詐欺事件頻傳，大阪府議會24日一致通過修正條例，禁止長者在大阪府內的ATM前講電話，並強制要求金融機構和便利商店採取預防詐騙的措施。大阪府指出，這是日本首次有地方政府強制禁止在ATM前通話。

這項修正條例指出，在店內設置ATM的業者要遵守三大義務。其一，張貼海報和告示，明確表示禁止在通話時操作ATM。其二，高齡者單日匯款上限為10萬日圓（約台幣2萬2066元）。其三，業者販售預付卡時，必須確認購買者是否有遭詐騙的可能。

該條例也明確規定，長者操作ATM時必須遵守告示內容，不能邊通話邊操作ATM。不過，目前違反規定不會受罰。

大阪 日本 詐騙

延伸閱讀

陸方暗示日本水產進口獲進展 日中友好議員聯盟4月訪華

日本主動型基金聚光 投信：雙利多加可定期定額布局

ATM 裝設增速減緩 兩個因素

郵政系統昨大當機 竟是肇因中華電信尖峰時段切換網路設備

相關新聞

移民加拿大後悔了？港男回國羨慕友升職「很有目標」 頓覺失去方向好迷茫

不少人移民海外，但未必人人如意。有移民加拿大的港男早前在網上發文，指自己移居加拿大2年，用Stream B（加拿大1年工作經歷）申請永居…

日本首例！防長者遭詐欺 大阪通過立法禁止在ATM前講電話

日本共同社報導，由於高齡者遭詐欺事件頻傳，大阪府議會24日一致通過修正條例，禁止長者在大阪府內的ATM前講電話，並強制要...

研究發現嬰兒1歲已有記憶 長大後想不起來仍是謎

美國「科學雜誌」（Science）近日刊登的新研究挑戰關於嬰兒記憶的假設，指出他們年幼的心智確實能形成記憶。不過，這些記...

台積工程師多操？研究機構揭露完整日程表 直到午夜還沒下班

1987年成立的台積電已成為全球半導體業龍頭業者，在台灣享有「護國神山」美譽，許多人對在台積電工作的生活感到好奇。半導體...

日本鳥取保護兒少 禁用AI製作深偽猥褻影像

日本鳥取縣議會今天通過「鳥取縣青少年健全育成條例」修正案，禁止使用兒童的照片等，透過人工智慧（AI）技術製作深偽（dee...

南韓野火釀4死 燒掉7205個足球場 東南部進入緊急狀態

南韓慶尚南道山清郡、慶尚北道義城郡、蔚山市蔚州郡、慶尚南道金海市等地連日發生山林大火，當局表示燒毀的森林面積至少已經達到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。