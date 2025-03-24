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台積工程師多操？研究機構揭露完整日程表 直到午夜還沒下班

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
Semi Vision揭露台灣晶圓代工廠工程師每日生活。路透
Semi Vision揭露台灣晶圓代工廠工程師每日生活。路透

1987年成立的台積電已成為全球半導體業龍頭業者，在台灣享有「護國神山」美譽，許多人對在台積電工作的生活感到好奇。半導體業研究機構Semi Vision最近就揭露台灣晶圓代工廠工程師每日行程，儘管未必適用於所有工程師，這份日程表仍值得參考，內容整理如下：

上午6時10分：起床

為避免困在車陣，許多工程師已養成早起習慣。

上午7時：出門上班

許多工程師選擇騎摩托車去上班，原因是騎摩托車和開車相比通常能省下50%通勤時間，找到停車位的難度也較低。

上午7時30分：抵達公司停車場

公司停車場此時通常已半滿。即便距離正式上班還有一段時間。

上午7時35分至8時：晨間檢查及準備

工程師這段時間會檢查產品狀態，以及解決潛在問題。

9時：生產製造會議

部門主管會在這場會議上提出許多問題，與會人士需提供詳細回應。

10時：每日生產製造會議

這場會議層級較高，工程師需要回答問題，並就產品進度、品質和問題解決提供最新詳細資訊，無法即時做出回應可能面臨難堪場面。

中午12時至下午1時30分：午餐時間

下午1時30分至5時：開會及處理工作

工程師下午仍需參加許多會議，這些會議可能涉及與模組、客戶或其他部門討論。

下午5時：製作會議摘要

工程師必須在會議結束後製作會議紀錄和追蹤所有行動項目，以及確保所有工作有效完成。

下午6時至7時：晚餐時間

下午7時至8時：交接下班

如果沒有重大問題，工程師此時會把工作交接給晚班同事並準備下班。但如果產品出現嚴重問題，工時可能拉長，甚至午夜後才能下班。值得注意的是，工程師下班後仍不能完全鬆懈，因為他們通常必須24小時待命以處理緊急狀況。

文化衝突

除了揭露工程師每日生活，Semi Vision也提到企業文化，認為台積電企業文化深受強調紀律、職業精神和尊敬前輩的亞洲儒家價值觀影響。不過，隨著全球事業版圖擴大，台積電已在美國等地區面臨文化適應挑戰。

台積電海外員工曾對工作環境和管理風格表達不同看法，文化落差由此可見一斑。Semi Vision指出，台積電「十萬青年十萬肝」等企業文化難以移植至海外工廠，是其他國家仍很難複製成功晶圓代工模式的原因之一。

結論

在台灣晶圓代工廠擔任工程師每天都面臨嚴峻挑戰，工程師不只需要堅守職業精神及解決技術問題，還需要隨時待命。Semi Vision指出，這種工作模式考驗工程師專業技能及心理抗壓能力，但也提供許多成長和發展機會。

Vision 台積電

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