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研究：瑞典須強化交通減排 否則淨零目標難達

中央社／ 斯德哥爾摩23日綜合外電報導

負責評估瑞典氣候政策的「瑞典氣候政策委員會」表示，政府今年必須在交通運輸領域採取措施減少溫室氣體排放。

瑞典氣候政策委員會表示，去年瑞典的溫室氣體排放量有所增加，呼籲提高燃料稅和生物燃料使用。委員會指出，瑞典實現氣候目標的時間已所剩不多，政府必須迅速採取行動扭轉頹勢。

法新社報導，瑞典統計局（SCB）數據顯示，2024年第三季的碳排相較2023年同期增加6.4%。統計局稱這次升幅為「特例」，主要原因是化石燃料進口大增，尤其是柴油。

瑞典氣候政策委員會（Swedish Climate PolicyCouncil）主席培爾松（Asa Persson）說：「全球均溫升幅，去年首度達成相較工業化前只增攝氏1.5度。」

她在首都斯德哥爾摩發表報告時說：「然而在瑞典，政治決策反導致碳排增加。」並表示必須扭轉這種趨勢。

瑞典去年碳排增加其中一個原因是燃料稅減免，這項措施被納入政府預算並獲極右翼瑞典民主黨（Sweden Democrats）支持並於2023年9月獲批准。

培爾松指出，調整所謂「減排命令」可在短期內收效。這可達到要求燃料供應商在產品中混合特定占比的生物燃料或其他低碳替代品，以減少碳排。

培爾松還說，調整汽油和柴油稅也有助改善排放增加情況。

她坦承這樣會導致價格上漲，但強調「這就是何以我們建議結合重分配措施，幫助那些無法改用汽柴油替代方案的弱勢群體」。

然而瑞典氣候部長波爾莫卡塔里（RominaPourmokhtari）告訴每日新聞（Dagens Nyheter），她不打算遵循氣候政策委員會的建議。

波爾莫卡塔里說：「反之，政府將繼續現行政策。」這意味對減排命令只會略有微調，且低於氣候政策委員會的建議幅度。

瑞典的目標是在2045年實現淨零排放，較歐盟（EU）所訂時程提前5年。然而瑞典氣候政策委員會指出，若想達標則有賴政府在多個領域加強氣候政策。

相關建議包括推動零化石燃料運輸、對各種零化石燃料電氣化方案進行影響評估，以及繼續支持工業往能源轉型。

化石 減排 瑞典

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