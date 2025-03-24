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澳洲在野黨欲禁止公務人員在家上班 成選戰話題

中央社／ 雪梨24日綜合外電報導

澳洲工會理事會今天表示，在野黨1項強制公務人員回歸辦公室全天上班的計畫可能影響數百萬人。澳洲數月內將舉辦全國大選，這個議題可能成為選戰焦點之一。

路透社報導，澳洲在野黨自由黨（Liberal Party）本月表示，如果該黨勝選，將禁止數十萬政府員工在家工作，僅有特殊狀況者例外。

不過，澳洲工會理事會（Australian Council of TradeUnions，ACTU）表示，此舉將導致交通壅塞更加嚴重，並為其他數以百萬計勞工帶來連鎖效應。ACTU的38名成員合計代表近200萬名勞工。

ACTU執行長歐尼爾（Michele O'Neil）說：「強迫數十萬勞工恢復通勤，將意味他們與孩子相處的時間變少，而且要花費更多時間在交通上。」

澳洲必須在今年5月底前舉行大選。在這場選舉中，居高不下的生活成本是選民最關心的議題。自由黨禁止大批公務員在家工作的政策，也與執政的工黨（Labour Party）截然不同。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）昨天表示，允許政府員工遠距工作，不僅讓他們可以花更多時間與家人相處，還可省下通勤費用。

他在記者會上說，「我們都知道，在家工作有各種好處」，他還批評在野黨意圖限制公務員在家上班的計畫「與現實脫節」。

在最近的民意調查中，工黨和自由黨主導的中間偏右聯盟幾乎相持不下，勝負可能取決於大城市郊區的搖擺席位，這些地區也是最受高額生活成本所苦的地方。

民調機構「輿觀」（YouGov）和澳聯社（AustralianAssociated Press）本月22日公布的聯合民調發現，數週來工黨支持率在大都會郊區出現小幅回升，部分原因就是自由黨提議限制在家工作。

在家工作 工黨 澳洲

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