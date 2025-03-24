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馬來西亞擬設網路部隊 因應假訊息攻擊與國安威脅

中央社／ 吉隆坡24日專電

馬來西亞國防部長卡立諾丁今天表示，大馬面對新興的安全挑戰與加速軍事現代化，研擬設立專業的網路部隊，全面因應假訊息攻擊與各種安全挑戰。

馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）報導，卡立諾丁（Khaled Nordin）在國會答詢指出，如設立專業的網路部隊，不僅有助大馬武裝部隊應對網路攻擊，還能提前偵測和預防對軍事行動與國家安全可能造成的威脅。

他表示，這支研擬設立的網路部隊具有先進技術與專業知識，涵蓋網路威脅情報、事件應變、數位鑑定和網路主動防衛等領域。

卡立諾丁指出，國防白皮書已規劃出清晰的戰略，要讓馬來西亞武裝部隊在2030年轉型為更具整合、靈活和任務導向的部隊，應對突如其來與無法預見的安全挑戰。

他說，這些挑戰包括網路攻擊、混合戰爭、恐怖主義事件、無人機戰爭、天災和區域衝突等。國防科技研究所也列出需要重點關注領域，確保大馬國防系統能應對網路戰、無人機戰爭，以及化學、生物、放射性和核子戰爭。

卡立諾丁強調，馬來西亞政府積極維護國家主權與安全，尤其對於詭譎多變與複雜威脅局勢，大馬將持續審視增強國防開支的必要性。

國防部 網路攻擊 馬來西亞

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