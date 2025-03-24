日本鳥取保護兒少 禁用AI製作深偽猥褻影像

日本鳥取縣議會今天通過「鳥取縣青少年健全育成條例」修正案，禁止使用兒童的照片等，透過人工智慧（AI）技術製作深偽（deepfake）猥褻圖像或影片。

日本放送協會（NHK）報導，近年來出現免費網站，能製作與真人極為相似的猥褻圖像或影片，甚至有案例顯示，兒童的畢業紀念冊照片遭到濫用，使受害情況日益擴大。

鳥取縣政府為了因應這種狀況，提出草案盼規範有關性方面的深偽內容，而縣議會今天全體通過相關修正案。

鳥取縣議會通過的新法規定，使用鳥取縣內未滿18歲兒少的臉部照片等，藉由AI技術生成猥褻圖像與動畫等屬於「兒童色情內容」，並禁止製作或提供他人這些內容。

即使在其他地區生成或提供這些內容，只要圖像或影片是以鳥取縣內兒少的臉部為基礎製作，也被納入規範對象。

根據日本中央政府兒童家庭廳表示，日本尚無法律明確規範「性方面的深偽」，過去未曾聽聞像鳥取縣政府這次透過法條規定相關內容的作法。

鳥取縣議會今天通過的相關條例修正案，預計4月1日實施。