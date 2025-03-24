快訊

中市府人事調整！老將曾國鈞掌地政局 林鼎超接研考會

錯混漂白水？台南電鍍廠化學氣體外洩 10多人嗆傷、1無呼吸心跳

又是牠闖禍！高雄左營402戶停電6秒 台電：獼猴誤觸路燈變壓器

日本鳥取保護兒少 禁用AI製作深偽猥褻影像

中央社／ 東京24日綜合外電報導
日本鳥取縣議會今天通過「鳥取縣青少年健全育成條例」修正案，禁止使用兒童的照片等，透過人工智慧（AI）技術製作深偽（deepfake）猥褻圖像或影片。歐新社
日本鳥取縣議會今天通過「鳥取縣青少年健全育成條例」修正案，禁止使用兒童的照片等，透過人工智慧（AI）技術製作深偽（deepfake）猥褻圖像或影片。歐新社

日本鳥取縣議會今天通過「鳥取縣青少年健全育成條例」修正案，禁止使用兒童的照片等，透過人工智慧（AI）技術製作深偽（deepfake）猥褻圖像或影片。

日本放送協會（NHK）報導，近年來出現免費網站，能製作與真人極為相似的猥褻圖像或影片，甚至有案例顯示，兒童的畢業紀念冊照片遭到濫用，使受害情況日益擴大。

鳥取縣政府為了因應這種狀況，提出草案盼規範有關性方面的深偽內容，而縣議會今天全體通過相關修正案。

鳥取縣議會通過的新法規定，使用鳥取縣內未滿18歲兒少的臉部照片等，藉由AI技術生成猥褻圖像與動畫等屬於「兒童色情內容」，並禁止製作或提供他人這些內容。

即使在其他地區生成或提供這些內容，只要圖像或影片是以鳥取縣內兒少的臉部為基礎製作，也被納入規範對象。

根據日本中央政府兒童家庭廳表示，日本尚無法律明確規範「性方面的深偽」，過去未曾聽聞像鳥取縣政府這次透過法條規定相關內容的作法。

鳥取縣議會今天通過的相關條例修正案，預計4月1日實施。

日本 猥褻

延伸閱讀

力麗店子公司愷森能源揮軍日本 埼玉2案場年底完工

她列日男5優點讚「媽寶少」 過來人曝致命缺點：機率比台男高

利誘未成年女高中生性交易 新莊補習班狼師遭訴

川普關稅戰出現反效果？ 中日政經關係反而急速升溫

相關新聞

美國人的反智傳統：從1950年代至今，保守民粹為何仇恨知識分子？

雖然本書主要處理美國早期的歷史，但是當時勾起寫作念頭的卻是一九五○年代的政界及知識界情況。那時期，我們全國陷於交相指控、互相為敵的難過氛圍。

日本鳥取保護兒少 禁用AI製作深偽猥褻影像

日本鳥取縣議會今天通過「鳥取縣青少年健全育成條例」修正案，禁止使用兒童的照片等，透過人工智慧（AI）技術製作深偽（dee...

南韓野火釀4死 燒掉7205個足球場 東南部進入緊急狀態

南韓慶尚南道山清郡、慶尚北道義城郡、蔚山市蔚州郡、慶尚南道金海市等地連日發生山林大火，當局表示燒毀的森林面積至少已經達到...

您真的100歲？ 他迷上長壽 揭穿「假人瑞」

隨著百歲人瑞攫取愈來愈多關注，億萬富豪和創業家也砸大把錢開發長壽商機。不過如何證明人瑞年齡是否屬實？這是商業保險經紀人梅...

性犯罪追溯期可以取消嗎？法國狼醫性侵300童，如何追討正義？

法國司法目前正面臨有史以來規模最大的兒童性侵案件——勒史夸內醫生性侵事件（Affaire Le Scouarnec）。由於被害人數目高達300多人，事件於2017年爆發之後，歷經6年多的調查與準備，才於今年2月開啟審理。繼去年底的馬松事件（Affaire de Mazan）之後，法國的司法記者與社會大眾透過法庭所揭露的駭人事實，再度掉入人性最黑暗的深淵。然而不同的是，當時的案件有一個勇敢的被害人——吉賽兒．佩利寇（Gisèle Pelicot）——帶來希望的微光，但這次的黑暗與傷痛似乎沒有盡頭。個別被害人淹沒在300多人的基數中，沒有自己的臉龐。

日生育率屢破底！49歲當媽 女星質疑少子化對策：非人人想全職育兒

反映婦女一生中生育子女總數的「總和生育率」，於2023年，日本降至歷史最低的1.20，東京更跌破1。據日媒「Hint-pot」報導，歷經七年不孕治療的演員小松美紀，2021年49歲時成功產女。作為高齡產婦，她深刻體會育兒與工作的挑戰，並對現行少子化對策提出質疑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。