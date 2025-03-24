東京櫻花開了 日本氣象廳：比去年早5天
日本氣象廳今天下午2時（台灣時間1時）宣布東京櫻花開花了，比去年早5天開花。
判斷東京櫻花（染井吉野櫻）開花的標準樹位於東京千代田區的靖國神社。今天下午2時，東京管區氣象台職員到此觀測櫻花標準樹的開花情形，宣布開花的標準是樹上開花5、6朵櫻花以上，結果職員觀測宣布說：「開花6朵」，頓時，在場等待開花宣言的民眾群起鼓掌。
東京櫻花近年分別是在2024年3月29日、2023年3月14日和2022年3月20日開花。
日本高知市與熊本市的氣象台人員昨天宣布，作為開花標準的染井吉野櫻花樹開花，成為日本今年最早開花的地區。高知市開花時間與去年同天，熊本市則比去年早3天。
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