老被問為何不婚…日61歲漫畫家「單身生活充滿可能性」引共鳴

據日媒「現代ビジネス」報導，今年出道40週年的日本漫畫家折原みと，現年61歲未婚，且樂在其中。面對外界不斷詢問「為何不結婚？」，她在社群平台大方回應，認為婚姻不是人生的必然選項，而單身生活同樣充滿可能性。她的觀點在日本社群引發熱烈討論，不少網友表示認同，認為社會不應將婚姻視為人生的標準答案。

折原みと21歲踏入漫畫界，創作了大量以愛情為題材的作品，但她自己卻一直保持單身。她坦言，年輕時也曾因社會期待而考慮「是不是該結婚？」，但最終發現，婚姻不該只是「為了符合社會期待」的選擇。在忙碌於工作與興趣之餘，她錯過了幾次進入婚姻的時機，如今則認為「順其自然」即可。她也指出，社會普遍存在「無意識的優劣比較」，例如已婚勝過未婚、有孩子勝過無孩子，這種價值觀容易讓人產生焦慮與自卑。

折原みと的言論獲得許多網友共鳴。有網友表示，自己比她小十歲，同樣選擇不婚，因為「如果不是自己發自內心想結婚，僅因別人的眼光而妥協，最後只會讓自己痛苦」。並分享，「自己透過納稅與工作貢獻社會，不需要透過婚姻來證明自身價值」。

折原みと強調，婚姻並不保證幸福，結婚與否，關鍵在於個人是否能獨立生活，擁有穩定的經濟基礎、人際關係與健康狀態。她也積極投入新挑戰，如學習弓道、取得防災士資格，並透過社群媒體鼓勵大家活出最適合自己的人生。她期望自己的經驗能讓更多人放下對婚姻的執念，勇敢走出屬於自己的道路。