父母私借學貸付醫藥費…法院判女兒免還款！日網憂判例遭濫用

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聯合新聞網／ 綜合報導
北海道近日發生一起學貸償還的訴訟。金錢示意圖。 圖／Ingimage
北海道近日發生一起學貸償還的訴訟。金錢示意圖。 圖／Ingimage

據日媒「讀賣新聞」報導，日本學生支援機構（JASSO）向札幌市一名40多歲女性追討未償還的「奬學金」（類似台灣的就學貸款）及利息，約98萬日圓（約新台幣215,600元），當事人主張該筆貸款由父母在她不知情的情況下申請、使用，拒絕承擔還款義務。二審札幌地方法院推翻一審判決，認定該女性無需償還該筆奬學金。

根據判決，該名女性父母於2000年4月至2003年3月期間，每月申請並獲得5萬日圓（約新台幣11,000元），總計180萬日圓（約新台幣396,000元）的奬學金，用於母親的癌症治療費用。父母並未告知該女性此事，從2003年10月起由父親開始每月還款，但自2018年10月後停止支付。JASSO遂向名義借款人，即該女性，追討剩餘款項。

一審法院認為，父母不太可能故意從事偽造文書等行為，故判決該女性需承擔還款責任。但二審法院採信父親「不想讓女兒擔心」的證詞，認定該女性未參與奬學金申請，故不需負擔還款義務。

此判決引發網友熱議。有網友擔心，若此案例被濫用，未來可能出現更多以「父母借款，子女不知情」為由逃避還款的情況，進而影響其他需要奬學金的學生。也有網友指出，若家庭成員共同受益於該筆款項，子女是否應該承擔部分還款責任，值得商榷。

綜上所述，此次判決在日本屬於罕見案例，對未來類似案件可能產生影響。如何在保障借款人權益與維護奬學金制度公平性之間取得平衡，值得深入思考。

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