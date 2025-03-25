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女性單穿緊身褲不雅？自信時尚派不服 反對者：像男性裸上身

聯合新聞網／ 綜合報導
緊身運動服飾究竟能不能單穿？大眾意見分歧。 圖／ingimage
緊身運動服飾究竟能不能單穿？大眾意見分歧。 圖／ingimage

近年來，緊身運動褲成為許多女性健身時的首選。但當女性單穿緊身褲出現在公共場所時，是否適當卻成為爭議話題。日本《讀賣新聞》網站「發言小町」近日出現一篇網友貼文，批評女性單穿緊身褲「很不像樣」，引發熱議。

發文者「樽」表示，他在公園慢跑時，經常看到女性僅穿緊身褲運動，讓他感覺「像是忘記穿裙子或短褲」，甚至直言「有些不雅」。雖然他認為室內運動場所無可厚非，但在室外公共場所，這樣的穿著讓他「不知道該往哪看」。不少網友贊同他的看法，有女性網友認同說「這種穿著與男性赤裸上身在公園鍛鍊無異」，也有建議女性「應該再加件短褲，避免過度暴露」。

不過也有女性表示無法理解這樣的批評。有女網友坦言，自己以前曾對單穿緊身褲有所顧慮，但現在她已經不再覺得尷尬；也有其他人認為，「緊身褲本來就是市面上常見的服飾，穿著它並不代表失禮」。此外，部分網友提醒男性應注意自己的視線，避免直視，以免造成誤會，也有網友警告男性，即使只是表達驚訝，也可能被女性誤解為「帶有不當目光」。

緊身褲市場近年來發展迅速，設計上更強調展現腿部與臀部線條，並成為健身文化的一部分。不少男性或女性甚至會在社群媒體上分享自己的運動穿搭，以展現訓練成果。但對於是否適合單穿緊身褲出現在公共場所，仍然存在不同觀點。是該展現時尚與自信，或應考量公共場所的氣氛？適當搭配長版上衣或短褲，避免不必要的爭議也是不錯的方式。

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