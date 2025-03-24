教宗住院月餘 隔窗向信眾揮手

羅馬天主教教宗方濟各自二月住院以來已逾五周，他廿三日從醫院窗戶向信眾揮手致意並送上座宗祝福，是他自上月住院以來首次公開露面。

方濟各坐在輪椅上，由助理推向窗邊。他看起來很虛弱，說話很吃力，舉起手臂有些困難，但仍向醫院外的人群致詞，向他們表示感謝，並向人群中一名手持鮮花的女子致意。

紐約時報說，住院一個多月後，方濟各面容憔悴，已不再是昔日那個隨口說話、與信眾親近的方濟各，突顯出對他和教會來說，這將是一個漫長的復原和新階段。

在窗邊露面後，方濟各隨後出院。醫療團隊負責人阿菲利表示，他會返回梵蒂岡並至少休養二個月。

八十八歲的方濟各二月十四日因呼吸困難被送進羅馬的傑梅利醫院，過去這段時間他一直與雙側肺炎搏鬥，是他擔任教宗十二年來最嚴重的健康危機。

阿菲利醫師表示，教宗的肺炎非常嚴重，曾兩度危及生命。住院期間，方濟各一度出現輕微腎衰竭以及支氣管痙攣，導致他在咳嗽後吸入嘔吐物，因此在幾個星期內一直處於危急狀態。他接受藥物治療和氧氣，情況得到 「緩慢而逐步的改善」。