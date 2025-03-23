全球書市低迷 為什麼聖經卻大熱賣？答案竟跟Z世代有關

摘要 1.全球書市低迷，美、英聖經銷售量卻大增長，反映消費者對精神需求的關注。 2.Z世代對靈性健康需求增強，儘管心理健康普遍較差，但仍積極探索靈性意義和目標，聖經則成為他們尋求人生方向的工具。

在全球書市一片不景氣中，聖經銷售量正一枝獨秀崛起。

根據圖書銷售追蹤機構Circana Bookscan統計，截至2024年10月，美國聖經銷售量和去年同期相比成長22%。同一時期美國紙本書總銷量增幅不到1%。

而在英國，圖書出版業市場規模在2019年至2024年的年均複合成長率為0%，等於市場陷入停滯，但聖經銷量卻在同一時間暴增87%。

為何聖經突然變成熱賣款？

《華爾街日報》分析，這和人們對經濟的擔憂、國外衝突，以及去年底美國總統引發的不確定性有關。而英國《每日郵報》（Daily Mail）則直指，這來自Z世代日益成長的「靈性需求」。

26國調查：所有世代中，Z世代靈性健康最低

靈性健康（spiritual health）的定義其實比宗教更廣泛，包括個人生活意義、和更宏大存在的連結，以及強烈的目標感。顧問公司麥肯錫旗下的健康研究所（McKinsey Health Institute）針對26國調查顯示，在所有世代受訪者間，Z世代的靈性健康最低。

該調查也指出，靈性健康不佳的Z世代員工，心理健康良好的可能性，比起靈性健康良好或中立的人低約四倍。而Z世代的心理健康狀態普遍較年長世代更差的原因，除了環境因素，也和年齡有關，因為他們最年長不過27歲，很多人仍然在摸索人生的意義和目標，因而會在工作之外追尋目標。

聖經就成為他們的目標之一。來自紐約的年輕藝術家費茲派翠克（Briana Fitzpatrick）雖然從小在基督教家庭長大，但2023年才購買第一本聖經，上頭寫滿筆記和標註，還想把這本聖經傳給後代。

英國《獨立報》（The Independent）引述一份由民調機構OnePoll執行的萬人調查指出，只有13%的25歲以下人士認為自己是無神論者，更有62%的18～24歲受訪者表示，自己非常或相當有靈性，顯示在不同世代間，Z世代最不可能自稱為無神論者。

他們接受耶穌、宗教，對靈性生活持開放態度

基督教書籍出版商SPCK執行長理查森（Sam Richardson）觀察，Z世代對宗教接納程度更甚父母。前羅徹斯特聖公會主教（Anglican bishop of Rochester）阿里（Michael Ali）也表示，Z世代已跨越1960年代嬰兒潮世代對基督教的拒絕，對靈性生活抱持開放態度，也相當接受耶穌這個人物，更有不少年輕人受洗。

但弔詭的是，信仰基督教的人正在下降。根據蓋洛普（Gallup）調查，美國認同基督教信仰的人數50年前還有87％，但2023年降至68％。明尼蘇達州主教巴倫（Robert Barron）表示，「有些人確實沒回到教堂，但他們卻開始接觸聖經。」

而在英格蘭教會中，也有近三分之一參與禮拜的兒童人數為零。《獨立報》指出，Z世代滋養自身靈性的方式包括享受大自然、正念冥想，而非宗教活動。

換言之，聖經在Z世代眼中，不再一定等同於宗教，而是一如費茲派翠克所言，是人們渴望真理、目的和意義時，給予明確方向的指引。

資料來源：IBISWorld、WSJ、Fox News

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《原文全球書市低迷，聖經卻大熱賣！為什麼？答案竟跟Z世代有關》