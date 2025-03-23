南韓年輕人成N拋世代 脫北者：有東西可放棄「是一種幸福」

摘要 脫北青年與南韓「N拋世代」形成強烈對比：一群選擇放棄夢想、戀愛、結婚的南韓年輕人，在脫北者眼中卻是「幸福的煩惱」。

曾是亞洲四小龍之一、半導體強國的南韓，近期社會經濟都動盪，去年底總統尹錫悅在6小時之內突然發布戒嚴又解嚴，讓三星股價重挫，韓元更跌至兩年來新低。

財閥壟斷經濟脈動、就業市場的情況未改善，即使政府在去年9月推出稅制改革計畫（Value up)，希望減緩財閥控制經濟的狀況，卻也因為國會中朝小野大的情況，使法案遭擱置。

南韓青年因此成了不敢再懷抱夢想與希望，什麼都可拋棄的世代。

根據韓國統計廳今年1月數據，南韓青年就業人數減少21.8萬人，減幅創4年來新高。經濟合作暨發展組織（OECD）3月報告也指出，南韓出生率已經降到全球最低。

南韓青年成N拋世代：從戀愛到夢想都可拋

南韓青年近年的流行語是「N拋世代」。最早，叫「三拋世代」，他們選擇不談戀愛、不結婚、不生育，隨後，開始演變為加上拋棄買房與人際關係的「五拋世代」，如今，更擴展成「七拋世代」，他們甚至不再懷抱夢想與希望。

許多南韓青年認為在本國難以尋得滿意工作，導致青年人才持續外流。甚至， 2023年出現了一部電影《因為討厭韓國》，描述出南韓青年希望掙脫社會枷鎖，出走他國的情況。

但這種對現實絕望、想把一切都拋棄的抵抗，看在脫離北韓到南韓的青年眼中，竟是一種奢侈。

四名來台灣參加交流活動的脫北者青年告訴商周：「有東西可拋棄」本身就是一種幸福的煩惱。

脫北青年：煩惱無法比較，有東西可拋是種幸福

脫北青年朴有成表示，每當聽到南韓朋友抱怨「好想辭職」或「上司欺負我很痛苦」時，他總不禁思考：「如果讓北韓人聽到這些話，他們會怎麼想？」在北韓，人民的痛苦，是因為被國家壓迫而被迫離開家鄉、被政府強迫送上烏克蘭戰場，這些遠非公司職場可比。

他不是輕蔑南韓青年的煩惱，而是深刻體會到，每個人的世界，其實都是由自己的經歷所構成，也被自己的認知所限制。

「要不要拋棄東西？這真是幸福的煩惱呀！」另一名脫北青年韓漢娜（化名）感嘆。

「我想應該是南韓年輕人喜歡比較，所以覺得自己不幸福。」脫北青年金日奕觀察。

金日奕也分享，南韓最低時薪約1萬韓元，僅需工作一小時就可以購買2公斤米；而北韓居民即使工作一整個月，也難以負擔1公斤的米，且不能辭職、不能換工作。

在北韓，人民不能依靠薪資購買生活必需品，需要透過私下耕種玉米等糧食維持生計。政府不提供補助、糧食配給或額外收入來源，一切皆需自給自足。

努力也吃不飽時，甚至只好偷。

北韓有句俗語：「固執的人都餓死了，剩下的只有狐狸和豺狼。」為了生存，善良與愚蠢只有一線之隔。

四位受訪者也很坦誠，自己都曾經是為了生存而偷竊的人。

寧選擇《寄生上流》的地下室

就連2019年，獲得四項奧斯卡大獎的南韓電影《寄生上流》，劇中主角一家居住在半地下室的環境，看在脫北青年的眼中，也覺得住半地下室還是比北韓的住家舒服。

因為在北韓，即使是高級公寓，冬天洗澡也需要自行燒水混合使用，而且水源供應不穩定。而即使在較優渥地區，北韓每天也只有2到4小時供電。

「在南韓和台灣，大家都想住在大樓的高樓層，但在北韓，只要政府蓋起大樓，居民們都十分害怕被分配到高樓層。」金恩主分享，「因為這意味著在沒電，也就是大部分時候，你必須把你的日常代步工具腳踏車給扛上去。」

北韓有句俗語：「光鮮亮麗的野杏。」代表外強中乾，可以充分描述北韓政府為人民蓋的房屋。

因此面對南韓當前的困局，這群同文同種、但卻彷彿不能理解南韓青年喜悲的脫北青年一致困惑地認為，南韓經濟真的很差嗎？這不是資本主義下自然的經濟波動嗎？

已經在南韓居住超過十年的金日奕認為，韓國青年面對的就業難題、高房價、低薪資結構，其實是全球性的問題。而很多的不快樂，可能是來自於，自己跟什麼基準比較。

幸福的標準？

「我們從零開始，他們可能從五開始。如果我們的目標是五，那麼他們的目標可能是十。這樣對比下來，他們或許因為沒有達到十而感到不滿足，但我們卻已經在為能達到五而開心。」金日奕推測。

高房價、薪資不足等問題困擾著南韓與台灣青年。然而，當許多年輕人想躺平時，脫北青年卻感嘆：「能夠努力本身就是一件幸福的事。」

韓漢娜強調，因為她連性命都賭過了，此後，不會輕易放棄任何可以努力的機會。

正如脫北青年很難理解南韓青年的喜悲，一般人沒有脫北青年賭上生命與家人前途的沉重經歷，也很難這麼舉重若輕。但至少每一次看見不同的人生觀，都可成為映照一面不同鏡子的機會。

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《原文南韓年輕人想拋棄戀愛和夢想，脫北者：有東西可放棄，是一種幸福》