日本迎櫻花祭！高知與熊本同天率先宣布開花 未來1周會盛開

日本高知市與熊本市的氣象台人員今天宣布，作為開花標準的染井吉野櫻花樹開花，成為日本今年最早開花的地區。高知市開花時間與去年同天，熊本市則比去年早3天。

日本放送協會（NHK）報導，高知地方氣象台的人員今天下午2時過後，觀察位在高知城附近的染井吉野櫻花樹，並確認樹上逾10朵櫻花開花，到達開花標準的5朵至6朵以上，因此宣布「高知市櫻花已開」。

高知市已是連續2年，成為日本各地氣象台觀測染井吉野櫻之中，最早宣布開花的地區。

高知地方氣象台表示，高知市開花的時間幾乎與往年相同，預測未來1週左右當地櫻花會盛開。

高知地方氣象台調查官森將人指出，「本月中旬左右，當地雖然受到寒流影響氣溫下降，但研判昨天氣溫回升，使花朵綻放」。

而熊本縣今天受到高壓籠罩，氣溫上升，其中甲佐町觀測到氣溫攝氏24.5度，多地氣溫比往年平均多出攝氏4度到7度左右。

熊本氣象台的人員今天下午3時前，在熊本市西區一處公家機關的用地內，確認當作開花標準的染井吉野櫻花樹，有10朵以上的櫻花開花，因而宣布「熊本市櫻花已開」。

熊本氣象台預測，熊本市的染井吉野櫻會在未來1週到10天左右盛開。