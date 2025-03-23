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比去年提前8天！日本東京迎接今年第一個「夏日」 氣溫破25度

中央社／ 東京23日專電
日本東京都心今天下午氣溫達到攝氏25.1度，迎來今年第一個「夏日」（氣溫達25度以上），比去年提早8天。圖為日本淺草寺附近，一名遊客在早開的櫻花旁拍照。路透
日本東京都心今天下午氣溫達到攝氏25.1度，迎來今年第一個「夏日」（氣溫達25度以上），比去年提早8天。圖為日本淺草寺附近，一名遊客在早開的櫻花旁拍照。路透

日本東京都心今天下午氣溫達到攝氏25.1度，迎來今年第一個「夏日」（氣溫達25度以上），比去年提早8天。全日本有72個地點氣溫超過25度，呈現初夏天氣。

日本氣象情報網站指出，受暖空氣影響，各地今天自清晨起氣溫迅速上升。關東部分地區上午就突破25度，東京都心也在當地時間下午1時35分（台北時間12時35分）觀測到25.1度，成為今年第一個「夏日」。

另外，截至下午1時40分，千葉縣市原市牛久氣溫升至26.9度，甲府25.8度，神奈川縣海老名25.7度，關東甲信地區共有22個觀測點的氣溫超過25度。

全日本範圍有72個觀測地點的氣溫超過25度，最高溫的是宮崎縣日向市，氣溫高達28.3度，高知縣佐賀市也達到27.1度。甚至上週還在下雪的栃木縣宇都宮，氣溫也回升至24.4度。

日本接下來將邁入賞櫻季節，吸引許多遊客到訪，究竟這個季節要如何穿衣，由於白天氣溫上升，不需要穿外套，但晚上較涼爽，因此建議是穿著方便穿脫調整的服裝。

日本下週大部分地區天氣晴朗，不過27、28日受低氣壓和鋒面影響，可能出現強風豪雨。降雨過後，冷空氣將再度南下，預料下週末氣溫下降，寒冷天氣將再度回歸。由於氣溫變化較大，因此整理行李時還是建議攜帶外套，以防氣溫驟降。

在東京的靖國神社，染井吉野櫻標準木已經含苞待放。靖國神社內染井吉野櫻標準木是東京櫻花的開花標準，判斷開花至少需要出現5、6朵花。

今年最早的櫻花綻放則是出現在熊本縣高知，今天下午確認有5、6朵以上櫻花盛開。最近數日的溫暖天氣加快了櫻花綻放的腳步，這是高知連續第2年在全日本櫻花綻放速度上拔得頭籌。

日本 東京 櫻花 氣溫

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