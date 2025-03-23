直升機墜落日本岐阜縣農田…機內2老翁僅輕傷 警正詳查墜機原因
日本一架小型直升機今天上午墜落在岐阜縣郡上市的農田裡，機內2人已送醫治療，初步研判傷勢輕微仍有意識，處於能步行的狀態，其中駕駛為70多歲男子，1名乘客為80多歲老翁。
名古屋電視台（NBN）報導，當地警消表示，有目擊者今天上午11時左右報警稱岐阜縣郡上市「有直升機墜機」。
事發現場位在國道156號白鳥町路段附近的農田，初步研判事故機為個人持有的小型直升機。
現場附近的電線桿出現疑似直升機撞擊的痕跡，警方目前正在詳查墜機原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言