直升機墜落日本岐阜縣農田…機內2老翁僅輕傷 警正詳查墜機原因

日本一架小型直升機今天上午墜落在岐阜縣郡上市的農田裡，機內2人已送醫治療，初步研判傷勢輕微仍有意識，處於能步行的狀態，其中駕駛為70多歲男子，1名乘客為80多歲老翁。

名古屋電視台（NBN）報導，當地警消表示，有目擊者今天上午11時左右報警稱岐阜縣郡上市「有直升機墜機」。

事發現場位在國道156號白鳥町路段附近的農田，初步研判事故機為個人持有的小型直升機。

現場附近的電線桿出現疑似直升機撞擊的痕跡，警方目前正在詳查墜機原因。