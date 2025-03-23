起飛3小時備降！洛杉磯飛上海航班「機長忘帶1物」 乘客滯舊金山數小時

據湖北日報旗下新媒體《極目新聞》報導，當地時間22日下午，美國聯合航空UA198班機自洛杉磯起飛約3小時後，飛機又於16點51分備降舊金山國際機場。而原因竟然是因為：機長忘了帶護照！

一名乘坐該航班的于姓男子告訴《極目新聞》記者，飛機在舊金山滯留數小時後，乘客已重新登機。

于姓男子說，當時飛機廣播，因為機長沒帶護照，所以需要在舊金山降落。在飛機降落舊金山後，航空公司為每個人發了一張30美元的餐券。隨後，乘客們滯留在機場約3個小時。

于姓男子表示，這架班機上有名乘客，本來就是從舊金山去洛杉磯轉機，沒想到繞了一圈又回到舊金山。當飛機安全降落後，機上廣播播報：「Welcome to San Francisco」時，機上所有人都笑了。

但因這樣一來一回耽誤了數小時，這架航班原定於北京時間周日晚間6點30分抵達上海浦東機場，目前預計將因此延誤到周一零時30分。

由於備降飛機需要放油才能降落，業內人士估計，聯合航空這次備降損失的燃油費可能達到人民幣30萬元（約合新台幣135萬元）。