宇宙膨脹將終結？ 科學家：暗能量正減弱

一股神祕的暗能量正在減弱中，宇宙恐將停止大膨脹？在美國天文研究團隊所繪製的宇宙三維地圖中，天文學家發現宇宙暗能量正在減速，最終恐導致宇宙終結的可能性。專家指出，宇宙中確實有某種元素在推動星系相互遠離，但這種推動力正在減弱中。

宇宙暗能量減弱中

《衛報》報導，亞利桑那州基特峰國家天文台研究團隊所繪製的宇宙地圖中，其涵蓋了1500萬個星系並跨越110億年的歷史，天文學家利用這些數據創建了迄今為止最詳細的宇宙三維地圖。

結果表明，當宇宙年齡約為當前年齡的70%時，暗能量的強度達到峰值，而現在則減弱約10%，意味著膨脹的速度仍在進行，但暗能量正逐漸放慢速度。

宇宙星系相互遠離

《The Conversation》報導，1990年代末期，天文學家利用遙遠的超新星爆炸來研究宇宙膨脹隨時間的速度變化，原本預期引力應該會抵消自大爆炸以來的宇宙膨脹，然而，超新星表明膨脹速度正在加速，推動力來自一股暗能量的未知力量。

對此，暗能量一直被認為是一個常數，這意味著宇宙將在一個被稱為「大凍結」的荒涼場景中走向終結，那時一切最終都會相距甚遠，甚至光也無法跨越星系之間的差距。

杜倫大學宇宙學家弗倫克表示，宇宙中確實有某種元素在推動星系相互遠離，而這種推動力正在減弱中，並將成為天文研究的新範式。然而，暗能量的減弱仍有待釐清，尤其物理定律也許正在變化或缺少某部分的關鍵組成。

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