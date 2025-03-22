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愈聊愈孤獨？ChatGPT橫空出世掀熱潮 研究：恐怕會更寂寞
根據OpenAI與麻省理工學院（MIT）合作的最新研究顯示，使用ChatGPT這類聊天機器人愈多，可能與孤獨感增加且減少花時間與他人社交有關。
這份在21日發表的研究指出，每天花愈多時間對ChatGPT打字或說話的人，對聊天機器人會有更多情感依賴、更有問題的使用以及更加感到孤獨。
2022年底ChatGPT橫空出世，開啟了生成式人工智慧（AI）熱潮，人們從寫程式到替代療程都在使用聊天機器人。隨著如OpenAI的開發者推出更加複雜的模型和語音功能，讓聊天機器人更加能模仿人類的溝通方式後，人類便更可能與它們建立「擬社會關係」。
OpenAI利用這項研究來了解人們如何與旗下受歡迎的聊天機器人ChatGPT互動，以及如何被其影響。該公司可信賴AI小組主管及研究共同作者阿加瓦爾（Sandhini Agarwal）說：「我們的目標是真的想讓人們了解到，他們的使用意謂著什麼，並推動負責任的設計」。
研究人員發現，在人際關係上更投入情感、並且更相信聊天機器人的人們，可能感到更加寂寞，在情感上也更加依賴ChatGPT。惟目前仍不清楚聊天機器人在多大程度上會讓人感到更加孤獨，還是那些本身容易感到孤獨和情感依賴的人會因聊天機器人的存在而加劇這些情緒。
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