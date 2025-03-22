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全球首見 日團隊以iPS細胞治療脊椎損傷有成

中央社／ 東京22日專電
日本慶應義塾大學等的研究團隊宣布，把利用誘導性多功能幹細胞（iPS）所製的細胞，移植進脊髓損傷患者的臨床實驗結果，4位患者當中有2人運動機能有所改善。示意圖／ingimage
日本慶應義塾大學等的研究團隊宣布，把利用誘導性多功能幹細胞（iPS）所製的細胞，移植進脊髓損傷患者的臨床實驗結果，4位患者當中有2人運動機能有所改善。示意圖／ingimage

日本慶應義塾大學等的研究團隊宣布，把利用誘導性多功能幹細胞（iPS）所製的細胞，移植進脊髓損傷患者的臨床實驗結果，4位患者當中有2人運動機能有所改善。該團隊利用iPS細胞治療脊椎損傷使得症狀改善是全球首見。

日本放送協會（NHK）報導，研究團隊把從iPS細胞所製的作為神經基礎的細胞200萬個移植到4名因事故等原因導致脊椎受傷，身體麻痺的4名病患身上。研究團隊進行手術後經過1年，實施評估運動機能的臨床研究。

其中，因意外事故導致脊椎損傷的高齡男性在沒人攙扶的情況下可以站立，已開始練習行走。這名男性的運動機能原本是5個等級當中最低的「A」，經過治療後改善了3階段，來到「D」等級。研究團隊研判，移植的細胞可能可修復損傷的脊椎。

其餘3名病患當中，有1人的病情改善了2階段，來到「C」，雖無法自行站立，但可以自己吃飯。另外2名病患病情則未見改善。

報導說，脊椎受傷的患者經過復健，運動機能有可能改善，但改善的情況從最低等級的「A」，改善2個階段以上的案例僅約10%。

日本脊椎損傷的情況每年因交通事故等約有逾5000人是新患者，脊椎損傷的慢性患者逾10萬人。研究團隊期待能獲得政府核准，進行治療與實驗。

研究團隊的教授岡野榮之表示，這是全球首度利用iPS細胞治療脊椎損傷獲得成果。雖然利用iPS細胞研究，遲遲無斬獲，研究的日子有時過得艱辛，但這次的研究成果有助於確認安全性及有效性，今後將持續推動治療及實驗。

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