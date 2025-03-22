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第20屆大阪亞洲影展台灣之夜 台灣電影特集昨開幕

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
第20屆大阪亞洲影展台灣之夜「小雁與吳愛麗」上映前導演們合影。圖／文化部提供
第20屆大阪亞洲影展台灣之夜「小雁與吳愛麗」上映前導演們合影。圖／文化部提供

為促進台日電影文化交流，駐日本代表處台灣文化中心今年與大阪亞洲影展再次合辦台灣電影特集「台灣：電影文藝復興2025」，並自3月14日起分別在大阪市梅田影城及朝日ABC影城上映。昨晚，影展在大阪舉辦「台灣電影特集活動」開幕式，開幕作品為同時獲入圍競賽單元，導演林書宇執導的《小雁與吳愛麗》。

除了開幕作品為《小雁與吳愛麗》，其他上映作品尚包括也同樣入圍競賽單元，導演潘客印執導的《我家的事》、入選特別注視單元的《失明》，另尚有《鬼才之道》、《破浪男女》、《晚風》、《寂寞貓蛋糕》等共7部作品。

駐大阪辦事處處長洪英傑開幕致詞時表示，透過大阪亞洲影展可以讓台灣電影被看見，這不但是台日電影文化交流，同時也是人與人間互動交流和對話。

台灣文化中心主任曾鈐龍也表示，電影中有故事、有過去有未來、也有美好的希望。曾將2個感謝送給在場的台灣電影人，除了感謝電影人在百忙中出席「台灣之夜」，給予台灣電影支持與祝福外，也感謝長期為台灣電影產業不懈的努力。

台灣之夜放映《小雁與吳愛麗》，吸引全場300多位影迷觀影捧場，也近距離和導演林書宇互動，映後座談時林書宇提到，一直想挑戰黑白片，想用黑白純粹的力量來訴說故事，讓觀眾更專注於角色及故事感受，映後互動分享引發影迷深入思考。

文化部表示，大阪亞洲影展積極發掘亞洲優良電影，甚受國際電影市場期待，同時也具版權行銷效益，曾促成參展台灣電影包括《本日公休》、《血觀音》、《刻在你心頭的名字》、《帶我去月球》、《我的少女時代》、《看見台灣》、《KANO》、《賽德克‧巴萊》、《逃出立法院》、《綠色牢籠》、《艾莉絲旅館》在日本上映或發行機會，本次透過影展特集的舉辦，希望參展影片也能很快在日本公開上映。

第20屆大阪亞洲影展台灣之夜酒會。圖／文化部提供
第20屆大阪亞洲影展台灣之夜酒會。圖／文化部提供

大阪 日本 電影

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