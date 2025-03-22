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台灣印象登曼谷大眾運輸 泰藝術家讚台文化氛圍

中央社／ 曼谷22日專電

泰國攝影師甘卡威和塗鴉藝術家Benzilla訪台後創作的台灣印象，登上曼谷的大眾運輸系統。2人都讚賞台灣支持藝術創作的氣氛，喜歡台北和高雄等城市的文化融合感和充滿活力的氣息。

觀光署曼谷辦事處今年邀請到攝影師甘卡威（Kankavee Karnjanadecha ）以及筆名Benzilla的塗鴉藝術家帕林亞（Parinya Sirisinsuk）創作出藝術家眼中的台灣。

今年2月起在曼谷的空鐵（BTS）和地鐵（MRT）車廂，以及空鐵莎拉當站（Sala Daeng）和地鐵恰圖恰公園站（Chatuchak Park），都可以看到2人造訪台灣後的作品，讓台灣在曼谷大街小巷穿梭，部分素材還透過空拍創造3D效果，讓泰國民眾在搭乘時可以沉浸式地體驗台灣之美。

攝影師甘卡威以「台灣四季」為創作主題，地點涵蓋嘉義、台南、高雄、屏東、花蓮及台東，用他的鏡頭語言，呈現出台灣人文與自然景觀交織的不同風采。

甘卡威在COVID-19疫情前曾造訪過台北，他一張拍攝台北知名地標陶朱隱園的照片在網路上瘋傳，也讓他增加了不少台灣粉絲。甘卡威接受中央社訪問時表示，他覺得台北就像紐約一樣，有很良好的大眾運輸系統，而且用一張卡就可以走遍台北，從事創作工作的他特別喜歡台灣的博物館，也特別喜歡台灣支持藝術創作的氛圍。

以拍攝建築物為見長的甘卡威喜歡拍攝台灣的廟宇，尤其在晚上打上燈光之後，他覺得特別美麗。他這次應觀光署的邀請，新嘗試拍攝了不少大自然的風景，他說最喜歡台東的自然景觀，未來若再造訪台灣，希望再去高雄，感受高雄的藝術氣息。

塗鴉藝術家Benzilla行遍台灣北中南東，創作出以外星人寶寶為主的畫作，呈現外星人寶寶從外太空降落台北後所看到的一切，創作中有珍珠奶茶和小籠包等台灣代表性食物，也有著廟宇、台北101和高雄蓮池潭等知名景點。

Benzilla為了自己的個展和這次的合作計畫，光是去年就去了台灣3次，做為藝術創作者，Benzilla和甘卡威有著同樣的感受，台北有藝術展覽館有街頭藝術，「創作氣氛很好」。

Benzilla喜歡台北的文化融合感，「有藝術、有時尚、有街頭文化」。他喜歡走在街上欣賞街頭藝術和文化，「可以在一個地方看到很多不同的事物，非常活力充沛。」

和同樣給人充滿活力感的曼谷相比，Benzilla認為台北和曼谷的風格不同，他甚至覺得台北的藝術創作潮流領先曼谷2年，風格多元，而且隨手可得，任何人都可以輕易享受藝術創作。

由於專長在塗鴉藝術，Benzilla個人非常喜歡西門町，他曾經在西門町做街頭塗鴉時，有小朋友跑過來問他在做什麼，然後就在旁邊看，讓他印象深刻。

Benzilla目前正在投身玩具設計，他指出，台北在玩具設計圈是全球前3重要的城市，每年台北的國際玩具創作大展是業界非常重要的活動，各國的玩具設計師都會齊聚一堂，他希望自己未來也能在這個產業中扮演一個角色。

攝影師 曼谷 藝術家

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