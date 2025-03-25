快訊

新北三重公寓竄大量火煙嬤孫受困 嬤大腿燒燙傷、孫命危送醫

台股早盤漲逾200點 台積電開漲17元

歐美洋墨水不香了？陸名校生帶頭 改去別處深造

聽新聞
0:00 / 0:00

梅根「飲食概念符合營養學」 Netflix料理節目仍挨批與現實脫節

聯合新聞網／ 綜合報導
梅根近日在Netflix推出的全新料理節目《愛你的梅根》，不少媒體批評節目內容過於做作、缺乏真實感，與現實飲食習慣脫節。 法新社
梅根近日在Netflix推出的全新料理節目《愛你的梅根》，不少媒體批評節目內容過於做作、缺乏真實感，與現實飲食習慣脫節。 法新社

據「Women's Health」報導，英國哈利王子之妻、公爵夫人梅根（Meghan Markle）近日推出Netflix全新料理節目《愛你的梅根》（With Love, Meghan），分享她在加州的完美廚房中，親自料理美食烘焙點心招待賓客的生活方式。不過，該節目一播出，便在評論界掀起熱議，不少媒體給予嚴厲評價，甚至形容節目內容過於做作、缺乏真實感，與現實飲食習慣脫節。

英國《衛報》直指該節目「令人尷尬、缺乏吸引力」，並批評梅根「欠缺幽默感與自嘲能力，對全球貧富差距與社會不平等問題理解膚淺」。《泰晤士報》則形容該節目「過於甜膩、自戀且容易成為諷刺對象」，而《獨立報》則提醒觀眾「可能會感到不適」。評論界普遍認為，該節目雖試圖打造夢幻飲食生活，卻忽視了大眾在現實中面對的飲食成本、時間與資源限制。

但從營養學角度來看，梅根的飲食哲學仍有一定價值。她強調「原型食物」的概念、選用當季新鮮食材、推崇自己動手烹飪，並提倡減少食物浪費。這些概念與現代營養學趨勢一致，有助於改善飲食習慣，提升營養攝取。然而，節目過度美化健康飲食的實踐方式，例如營造「輕鬆無壓力」的料理過程，以及推廣自家庭園種植食材的理想化模式，對於大多數忙碌的上班族與經濟條件有限的家庭來說，並不可行。

綜觀而言，《愛你的梅根》呈現的飲食方式，對於講求健康飲食的觀眾或許具有啟發性，但其過於理想化的呈現方式，可能無法真正貼近大眾的日常需求。健康飲食不應是富裕階層家庭專屬的特權，而應尋求平衡與彈性，以符合不同社會階層與生活型態的需求。

Netflix 健康飲食 料理 梅根 烘焙 美食

延伸閱讀

星巴克點餐潛規則？日本男性說錯飲料尺寸 約會對象瞬間冷了

明明省時又便利…洗碗機成「尷尬家電」難普及 日本家庭2特點是關鍵

新鮮不是絕對好！專家推薦8加工食品 健康、便利更適合現代人

「我姓薩塞克斯」梅根真人秀上糾正女星 引網狂噓：那是王室頭銜

相關新聞

梅根「飲食概念符合營養學」 Netflix料理節目仍挨批與現實脫節

據「Women's Health」報導，英國哈利王子之妻、公爵夫人梅根（Meghan Markle）近日推出Netflix全新料理節目《With Love, Meghan》，分享她在加州的完美廚房中，親自料理美食、烘焙點心招待賓客的生活方式。不過，該節目一播出，便在評論界掀起熱議，不少媒體給予嚴厲評價，甚至形容節目內容過於做作、缺乏真實感，與現實飲食習慣脫節。

官方查金流 新加坡豪車銷量銳減75%

新加坡的豪華車銷量已銳減，受累於相關稅率已調升，再加上先前爆發20億美元的洗錢醜聞，促使當局加強對高價資產交易的財源進行...

移民加拿大後悔了？港男回國羨慕友升職「很有目標」 頓覺失去方向好迷茫

不少人移民海外，但未必人人如意。有移民加拿大的港男早前在網上發文，指自己移居加拿大2年，用Stream B（加拿大1年工作經歷）申請永居…

日本首例！防長者遭詐欺 大阪通過立法禁止在ATM前講電話

日本共同社報導，由於高齡者遭詐欺事件頻傳，大阪府議會24日一致通過修正條例，禁止長者在大阪府內的ATM前講電話，並強制要...

研究發現嬰兒1歲已有記憶 長大後想不起來仍是謎

美國「科學雜誌」（Science）近日刊登的新研究挑戰關於嬰兒記憶的假設，指出他們年幼的心智確實能形成記憶。不過，這些記...

台積工程師多操？研究機構揭露完整日程表 直到午夜還沒下班

1987年成立的台積電已成為全球半導體業龍頭業者，在台灣享有「護國神山」美譽，許多人對在台積電工作的生活感到好奇。半導體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。