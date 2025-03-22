父清晨獨留4歲兒在酒店…回來發現墜樓亡 警調監視器揭可能原因

日本發生疏忽照顧兒童奪命慘劇。有1名父親帶同4歲兒子由名古屋前往福岡旅遊，父子入住酒店當日凌晨時分，父親見兒子已熟睡，將他獨留在房內，自行外出買東西。可是他購物完返回酒店房間時，卻不見兒子蹤影，最終在酒店外的人行道發現兒子，倒卧在血泊中，送院證實傷重死亡。

父獨留子在酒店 回來發現兒子墮樓

綜合外媒報導，事件發生於今年3月15日，凌晨2時許，警方接獲1名男子報案，他指兒子從酒店墜樓。警方及消防趕到福岡市博多區1間酒店調查，發現身穿睡衣的男童，全身是血，倒卧在酒店外行人路上，已失去意識，送院搶救後終告不治。

父子同旅福岡入住事發酒店

警方調查資料顯示，41歲父親與4歲兒子來自名古屋港區，一同到福岡旅遊，入住事發酒店的3樓房間，而父親供述他在孩子熟睡後獨自外出買東西，然而當他返回房間時，卻不見兒子蹤影，慌忙走出房間及酒店四處尋找兒子，最後在酒店的人行道上發現兒子倒在地上，身受重傷。

警揭兒子尋父走出房間出事

而警方則發現死者入住的房間設有對外的窗戶，但翻看監視器（CCTV）畫面，發現他並非從房內的窗戶墜樓，而是在父親離開後，獨自走出房間，加上男童的遺體並非出現在房間正下方，警方推測男童可能為尋找父親而獨自離開房間，並從酒店其他較高位置墜樓。至於確切墜樓地點，仍有待警方進一步調查。

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文章授權轉載自《香港01》