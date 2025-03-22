快訊

金山民宅大火「忠狗狂吠救命」！ 父趕回家救出女兒、2犬慘死

柯文哲指示黃國昌：民眾黨「續命」一定要活過10年

影／台中清水「塌陷大樓」原貌曝光！屋齡近50年建商沒蓋完

父清晨獨留4歲兒在酒店…回來發現墜樓亡 警調監視器揭可能原因

香港01／ 撰文：喬納森
父親報案指兒子從酒店墜樓。情境示意圖。圖／Ingimage
父親報案指兒子從酒店墜樓。情境示意圖。圖／Ingimage

日本發生疏忽照顧兒童奪命慘劇。有1名父親帶同4歲兒子由名古屋前往福岡旅遊，父子入住酒店當日凌晨時分，父親見兒子已熟睡，將他獨留在房內，自行外出買東西。可是他購物完返回酒店房間時，卻不見兒子蹤影，最終在酒店外的人行道發現兒子，倒卧在血泊中，送院證實傷重死亡。

父獨留子在酒店　回來發現兒子墮樓

綜合外媒報導，事件發生於今年3月15日，凌晨2時許，警方接獲1名男子報案，他指兒子從酒店墜樓。警方及消防趕到福岡市博多區1間酒店調查，發現身穿睡衣的男童，全身是血，倒卧在酒店外行人路上，已失去意識，送院搶救後終告不治。

父子同旅福岡入住事發酒店

警方調查資料顯示，41歲父親與4歲兒子來自名古屋港區，一同到福岡旅遊，入住事發酒店的3樓房間，而父親供述他在孩子熟睡後獨自外出買東西，然而當他返回房間時，卻不見兒子蹤影，慌忙走出房間及酒店四處尋找兒子，最後在酒店的人行道上發現兒子倒在地上，身受重傷。

警揭兒子尋父走出房間出事

而警方則發現死者入住的房間設有對外的窗戶，但翻看監視器（CCTV）畫面，發現他並非從房內的窗戶墜樓，而是在父親離開後，獨自走出房間，加上男童的遺體並非出現在房間正下方，警方推測男童可能為尋找父親而獨自離開房間，並從酒店其他較高位置墜樓。至於確切墜樓地點，仍有待警方進一步調查。

延伸閱讀：

13歲童工偷朱古力被虐殺！僱主夫婦被捕　揭悲慘身世惹社會關注

4孩之父遭同志情侶性侵虐殺！法醫：若清醒極痛苦　伴侶傷心受訪

文章授權轉載自《香港01》

墜樓 日本 福岡 酒店

延伸閱讀

逾百名旅客滯留福岡 華航班機疑有異常無法起飛

抓交替？台中勤美誠品綠園道1月2件墜樓 高大成說話了

台中知名百貨連2人墜樓…同地點同樓層 居民質疑不安全

同一地點…台中知名百貨上月才傳墜樓 今又有女子墜樓

相關新聞

父清晨獨留4歲兒在酒店…回來發現墜樓亡 警調監視器揭可能原因

日本發生疏忽照顧兒童奪命慘劇。有1名父親帶同4歲兒子由名古屋前往福岡旅遊，父子入住...

防富士山噴發 日本召集專家小組提出防災指引

日本內閣府召集的專家小組今天對關東地區所有4400多萬居民發布應對富士山噴發的指引，建議他們留在室內，除非火山灰降落情況...

太空返航變蒼老？NASA女太空人「288天無重力」後產生驚人影響

NASA太空人蘇妮塔．威廉斯（Sunita Williams）近日結束長達288天的太空之旅，不過她回到地球以後，外貌卻出現了驚人變化。

交友軟體Tinder詐騙又一樁 他靠多情溫柔形象騙進350萬元

英國一名35歲男子，在Tinder上營造溫柔浪漫形象行騙，不但騙走四名女性，詐騙高達8萬英鎊（約新台幣350萬元），甚至還讓其中一名女網友懷孕。

義大利首創AI生成版報紙 實際過程、讀者反應、背後目的一次看

義大利報紙「頁報」（Il Foglio）已開始發行全球首創內容全由人工智慧（AI）生成的報紙版本，為期1個月。其總編輯今...

曾靠「乾爹」過豪奢生活 女子坦言受操縱、被辱罵都只能忍

有些年輕女性選擇與富有、年長的男性交往，希望藉此獲得財務支持，好能夠清償債務，或是過上奢華生活。不過近期英國一位曾被包養的女子透露，其實要「伺候乾爹」，真是一點都不容易。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。