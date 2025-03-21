義大利首創AI生成版報紙 實際過程、讀者反應、背後目的一次看

義大利報紙「頁報」（Il Foglio）已開始發行全球首創內容全由人工智慧（AI）生成的報紙版本，為期1個月。其總編輯今天表示，這項實驗是要為新聞業注入新生命，而非扼殺它。

法新社報導，「頁報」是以「大報」（broadsheet，大開數紙張）形式發行的日報，發行量約2萬9000份，內容帶有嘲諷風格。而新興的AI科技則正在迅速改變新聞內容產生的方式。

「頁報」自稱是全球首家報社發行內容全部透過AI生成的版本，實驗已於18日展開，他們除了每天會發行正規版，還會發行4頁的AI版實體與電子報，內容約有22篇文章和3篇社論。

其AI版內容的產生方式，簡言之是由20多名記者指示OpenAI的聊天機器人ChatGPT針對特定主題以特定口吻撰寫，ChatGPT會利用從網路抓取的資料來產生文章。

以下是「頁報」總編輯塞拉沙（Claudio Cerasa）向法新社解釋這項計畫背後的構想及實行情況：

●希望達成的目的？

塞拉沙說：「有兩方面，一是將理論付諸實踐，二是藉自我測試來了解AI的極限與帶來的機會，（換句話說就是我們）必須克服與無法克服的界限。」

塞拉沙還表示，「頁報」除了希望藉這項空前實驗來展現其獨特性、以顛覆方式激起思辨，最重要仍是想先試圖了解如何將AI與人類自然智慧結合。

●實際過程為何？

塞拉沙說，他們對AI下的要求包含1項主題及1種口吻，例如有禮、不敬、聳動或挑釁，最終要有「頁報」的風格。

塞拉沙表示，如果AI生成的文章錯誤太多，他們會換掉文章；但若錯誤不多，他們就會保留全文，「因為我們也想了解極限在哪」。

●頭幾天實驗心得？

塞拉沙說：「AI超乎（我們）所有預期，我們得知它能做的事是能夠與人類做的事競爭。不過經驗告訴我們，長遠來說競爭必將激發效率提升。人們必須接受創新，因為（趨勢）抵擋不了，就必須去理解、駕馭及轉為成長機會。」

塞拉沙還表示：「如果有天純AI生成文章有其需求，也得接受這項事實。但這一定會刺激記者提高創造力，因為他們將得開始習慣不去做機器就能做的事。所以這是一種為新聞業注入新生命的方式，而不是扼殺它。」

●「頁報」記者反應如何？他們擔心嗎？

塞拉沙表示他們不擔心，每個人都覺得好玩、好奇；且「有趣的是，我們正透過這項實驗觸及廣泛許多的受眾。拜AI之賜，許多人正在認識傳統紙媒。（實驗）首日我們銷量增加了6成」。

塞拉沙指出，沒有任何大型報紙進行這項實驗，並非沒有原因，「因為這顯然令人害怕」；只有像「頁報」這樣有其特殊性的報紙承擔得起風險。

塞拉沙也說，人類寫出的文章比AI好，「總有多了點什麼，總是含有創造性、情感連結或意想不到的聯想，這些都是AI沒有的」。

●讀者反應？

塞拉沙表示，有9成的讀者感到有趣，1成感到擔憂，因為他們認為自然智慧才是更上層樓。不過沒有人的反應是認為這場實驗愚蠢且毫無意義，「大家都懂得其中的精神」。