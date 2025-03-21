快訊

張振寰告別式在這天！ 離婚23年前妻鮑正芳：讓他體面的走

亞洲盃資格賽／中華隊19顆三分球 大勝泰國62分晉級正賽

聽新聞
0:00 / 0:00

太空返航變蒼老？NASA女太空人「288天無重力」後產生驚人影響

聯合新聞網／ 綜合報導
NASA太空人蘇妮塔．威廉斯（左）本來擁有一頭棕髮。路透社
NASA太空人蘇妮塔．威廉斯（左）本來擁有一頭棕髮。路透社

NASA太空人蘇妮塔．威廉斯（Sunita Williams）近日結束長達288天的太空之旅，不過她回到地球以後，外貌卻出現了驚人變化。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這趟旅程原本只需8天，卻被迫延長至9個月。這段期間，威廉斯的體態明顯消瘦，原本一頭深棕色的秀髮也全都變白，令人懷疑她的身體狀況是否受到影響。

原來長時間處在無重力的環境下，可能會對人體帶來許多影響。其中包含肌肉流失、視力衰退、皮膚變薄，甚至連骨骼都變得脆弱，還有可能DNA受損。

報導指出，威廉斯本來以飄逸的棕色長髮聞名，就連美國總統川普都曾形容她是「頭髮狂野的女人」。不過威廉斯搭乘SpaceX 的太空艙返回地球時，這頭引以為傲的棕髮，已經全都變白。

有專家推測，這與太空人在太空站面對的壓力有關。壓力會加速腎上腺素和皮質醇分泌，導致控制髮色的黑色素幹細胞提早耗盡，讓毛髮變白。除此之外，太空中的微重力會導致體液上升，使頭皮壓力增加，影響髮根的健康。

除了髮色改變，威廉斯的體態也變得異常瘦弱。在失重環境中，太空人的腿部、髖部和脊椎肌肉都不用支撐體重，所以會導致迅速退化。NASA之前的研究就指出，太空人每個月會流失1%的骨質，相當於在地球上老化一年。

雖然威廉斯的身體變得消瘦，她的臉卻比出發前更圓潤。這種現象稱之為「雞腿症」。微重力會讓體液無法正常分佈，身體的血液和水分都會集中到頭部，使得太空人的臉部腫脹，腿部則變得又細又瘦。

回到地球後，兩位太空人都須接受為期45天的復健計畫，藉此適應地心引力。雖然大部分的身體變化可以在半年內恢復，但骨質流失是無法逆轉的，因此長期太空任務對人體仍是一大挑戰。

太空人

延伸閱讀

忘記幫寵物帶登機文件 狠心飼主竟將狗「活活淹死」搭機離去

影／中樂透秒飛巴黎狂掃精品 她竟陷低潮：愈買愈空虛

學語言能延緩失智症病程 研究揭3關鍵因素：保持大腦活躍

超速女神！20歲正妹被逮「完美嫌犯照」瘋傳 網搶付保釋金

相關新聞

太空返航變蒼老？NASA女太空人「288天無重力」後產生驚人影響

NASA太空人蘇妮塔．威廉斯（Sunita Williams）近日結束長達288天的太空之旅，不過她回到地球以後，外貌卻出現了驚人變化。

交友軟體Tinder詐騙又一樁 他靠多情溫柔形象騙進350萬元

英國一名35歲男子，在Tinder上營造溫柔浪漫形象行騙，不但騙走四名女性，詐騙高達8萬英鎊（約新台幣350萬元），甚至還讓其中一名女網友懷孕。

義大利首創AI生成版報紙 實際過程、讀者反應、背後目的一次看

義大利報紙「頁報」（Il Foglio）已開始發行全球首創內容全由人工智慧（AI）生成的報紙版本，為期1個月。其總編輯今...

曾靠「乾爹」過豪奢生活 女子坦言受操縱、被辱罵都只能忍

有些年輕女性選擇與富有、年長的男性交往，希望藉此獲得財務支持，好能夠清償債務，或是過上奢華生活。不過近期英國一位曾被包養的女子透露，其實要「伺候乾爹」，真是一點都不容易。

比樹木有效！研究發現土壤、枯枝封存更多CO2 挑戰地球儲碳假設

一項今天發表的研究指出，土壤、河流沉積物和腐草枯枝等，能比正常樹木封存更多人為造成的二氧化碳。這項研究發現挑戰長期以來關...

印度瑞辛納對話 學生領袖憂川普美國優先政策

美國總統川普重新掌權後，奉行「美國優先」政策，被認為是要鞏固單極體系。代表台灣學生參加瑞辛納對話系列活動的何偉豪說，全球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。