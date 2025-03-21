太空返航變蒼老？NASA女太空人「288天無重力」後產生驚人影響

NASA太空人蘇妮塔．威廉斯（Sunita Williams）近日結束長達288天的太空之旅，不過她回到地球以後，外貌卻出現了驚人變化。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這趟旅程原本只需8天，卻被迫延長至9個月。這段期間，威廉斯的體態明顯消瘦，原本一頭深棕色的秀髮也全都變白，令人懷疑她的身體狀況是否受到影響。

原來長時間處在無重力的環境下，可能會對人體帶來許多影響。其中包含肌肉流失、視力衰退、皮膚變薄，甚至連骨骼都變得脆弱，還有可能DNA受損。

報導指出，威廉斯本來以飄逸的棕色長髮聞名，就連美國總統川普都曾形容她是「頭髮狂野的女人」。不過威廉斯搭乘SpaceX 的太空艙返回地球時，這頭引以為傲的棕髮，已經全都變白。

有專家推測，這與太空人在太空站面對的壓力有關。壓力會加速腎上腺素和皮質醇分泌，導致控制髮色的黑色素幹細胞提早耗盡，讓毛髮變白。除此之外，太空中的微重力會導致體液上升，使頭皮壓力增加，影響髮根的健康。

除了髮色改變，威廉斯的體態也變得異常瘦弱。在失重環境中，太空人的腿部、髖部和脊椎肌肉都不用支撐體重，所以會導致迅速退化。NASA之前的研究就指出，太空人每個月會流失1%的骨質，相當於在地球上老化一年。

雖然威廉斯的身體變得消瘦，她的臉卻比出發前更圓潤。這種現象稱之為「雞腿症」。微重力會讓體液無法正常分佈，身體的血液和水分都會集中到頭部，使得太空人的臉部腫脹，腿部則變得又細又瘦。

回到地球後，兩位太空人都須接受為期45天的復健計畫，藉此適應地心引力。雖然大部分的身體變化可以在半年內恢復，但骨質流失是無法逆轉的，因此長期太空任務對人體仍是一大挑戰。