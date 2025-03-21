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交友軟體Tinder詐騙又一樁 他靠多情溫柔形象騙進350萬元

聯合新聞網／ 綜合報導
格雷透過Tinder詐騙，從受害者身上騙走350萬。示意圖，非當事人。圖／ingimage
格雷透過Tinder詐騙，從受害者身上騙走350萬。示意圖，非當事人。圖／ingimage

英國一名35歲男子，在Tinder上營造溫柔浪漫形象行騙，不但騙走四名女性錢財，詐騙總額高達8萬英鎊（約新台幣350萬元），甚至還讓其中一名女網友懷孕。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，35歲的男子格雷（Peter Gray），利用交友軟體Tinder結識不少異性。他在交往過程中假裝自己體貼又浪漫，實際上卻在約會時，偷偷拍下受害者的證件，再使用這些人的證件申請貸款。不僅如此，他甚至讓其中一名受害者懷孕，只為了贏得對方信任。

據法院文件記載，格雷以買房需要頭期款為由，要一名女子替他申請1.7 萬英鎊（約新台幣68萬元）的貸款。除此之外，他還以買特斯拉等各種理由向對方借錢。而且他榨乾對方還不夠，後來又以買求婚戒指為由，向女子的哥哥借了2,000英鎊（約新台幣8萬元）。但一直到案件進入調查階段，受害者才發現那枚戒指只值35英鎊（約新台幣1,400元）。

更讓受害者受傷的是，她後來看媒體報導才知道，格雷在跟她交往期間，也用類似手法欺騙其他女網友，甚至還讓另一名女網友懷孕。女子難過地說，她原本以為自己找到了真摯的愛情，沒想到只是一場騙局。

警方調查發現，在過去8年間，格雷因為賭博輸了超過10萬英鎊（約新台幣400萬元），認為這可能就是他行騙的原因。他涉及27項詐欺罪行，而且最早可以追溯到2011年。原本格雷已被判入獄4年半，但他在服刑期間又被揭發新的罪行，導致刑期最後加總成為7年。

警方提醒，網路交友務必提高警覺，如果對方試圖快速建立關係、要求提供個資、避談自己的真實生活，或是頻繁需要金錢上的援助，都可能是戀愛詐騙的徵兆，務必謹慎應對。

交友軟體 詐騙

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