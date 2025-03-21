快訊

中職／陳傑憲成「2億男」！ 坦言光靠季賽拿不到這紙合約

比照亞亞！移民署出手「要求限期離境」 廢止2網紅陸配居留許可

聽新聞
0:00 / 0:00

比樹木有效！研究發現土壤、枯枝封存更多CO2 挑戰地球儲碳假設

中央社／ 巴黎20日綜合外電報導
一項今天發表的研究指出，土壤、河流沉積物和腐草枯枝等，能比正常樹木封存更多人為造成的二氧化碳。 情境示意圖／Ingimage
一項今天發表的研究指出，土壤、河流沉積物和腐草枯枝等，能比正常樹木封存更多人為造成的二氧化碳。 情境示意圖／Ingimage

一項今天發表的研究指出，土壤、河流沉積物和腐草枯枝等，能比正常樹木封存更多人為造成的二氧化碳。這項研究發現挑戰長期以來關於地球儲碳方式的假設。

法新社報導，研究的作者群表示，這項發現對於「形塑未來氣候」政策以減少溫室氣體排放、改善大氣中二氧化碳的捕捉與儲存非常重要。

人類活動釋放的二氧化碳約有1/3儲存在陸地碳匯（carbon sink），這些碳匯與海洋一起吸收過多的溫室氣體，有助於減緩全球暖化

然而森林正面臨威脅。由於全球暖化、疾病、野火和大規模土地開墾，森林吸收二氧化碳的能力已減弱。

近期一些研究顯示，地球的碳儲量正在增加，但仍不清楚這些碳分布於陸地生態系統的情況。其中一個主要的未知數是碳在樹木及其他植物等植被，和腐木及土壤等非生物物質之間的分布。

研究作者表示，深入了解這點非常重要，因為生態系統面臨不同的環境威脅，封存碳的能力也有所不同。

為釐清這個問題，國際科學家團隊就1992至2019年間，全球木本植群中儲存碳的變化進行全面評估。

這項發表於「科學雜誌」（Science）的研究發現，這段期間累積的二氧化碳，大部分都以非生物有機物質的形式封存在土壤、枯木和水壩與掩埋場等儲藏所中。

研究指出「大部分的陸地碳儲量都是以非生物物質的形式封存，因此比過去認為的更持久」。

與研究一同發布的聲明指出：「這些碳庫的存續時間遠長於生物質，意味著陸地碳儲存比先前假設更穩定。」

這些發現與早期研究形成強烈對比。過去的研究估計，陸地儲存的碳約有70%來自活的有機體或生物體。

由於氣候變遷和毀林，亞馬遜（Amazon）部分地區已從碳匯轉變為碳排放源，其他受到壓力的地景也正在發生變化。

另一方面，二氧化碳數千年來一直被封存在凍土中，但隨著當地氣溫上升與野火肆虐，極地苔原也已轉變為二氧化碳排放源。

暖化 氣候變遷 碳排放 科學家 野火

延伸閱讀

四接環評惹議 遭批「無視數據造假」！環境部：將組專案小組調查

影／立委批台電帶頭造假土汙檢測 放水護航四接

東專土木科創意改善操場排水 獲花東唯一佳作

美中探索火星競賽 中國時間表出爐：拚2030年前後取土壤返回

相關新聞

比樹木有效！研究發現土壤、枯枝封存更多CO2 挑戰地球儲碳假設

一項今天發表的研究指出，土壤、河流沉積物和腐草枯枝等，能比正常樹木封存更多人為造成的二氧化碳。這項研究發現挑戰長期以來關...

印度瑞辛納對話 學生領袖憂川普美國優先政策

美國總統川普重新掌權後，奉行「美國優先」政策，被認為是要鞏固單極體系。代表台灣學生參加瑞辛納對話系列活動的何偉豪說，全球...

影／芬蘭蟬聯8年最幸福國家榜首 解開極寒之地拉普蘭幸福密碼

芬蘭連續八年蟬聯世界最幸福國度榜首。該國北部的拉普蘭地區位於北極圈內，地廣人稀，但這裡的居民卻有著很高的幸福感，即便在夜長晝短的冬季依然如此。在拉普蘭長大的馴鹿師Niko Tervo試圖為我們解開這裡的幸福密碼。

全球氣溫上升…冰川融化速度創紀錄 已流失「德國面積大小」

根據聯合國教科文組織（UNESCO）今天發布的報告，全球冰川正在以前所未有的速度消失，過去3年冰川融化的體積是有史以來最...

熬過女兒重病反陷憂鬱…媽媽靠登山開啟封閉心靈 意外成人氣嚮導

據日媒「Hint-Pot」報導，秋田縣大館市58歲女性大川美紀，現為當地知名的登山嚮導。她不僅對山林瞭若指掌，還努力學習英語、中文及泰語，迎接來自世界各地的遊客。十多年前，在她40歲的時候人生曾陷入谷底——小學三年級的女兒罹患白血病與腦梗塞，使她一度無法走出悲傷，但最後，她透過登山找回了生活的希望與笑容。

芬蘭教育數位化30年後問題浮現！學生表現下滑 紙本教科書重獲青睞

被視為「教育先進國」的芬蘭，曾積極推動數位化學習，甚至在中學普及電子教材。但根據日媒「讀賣新聞」報導，近年來隨著學生成績下滑及注意力下降等問題浮現，當地政府與學校開始重新評估政策，並逐步恢復使用紙本教科書。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。