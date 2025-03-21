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曾靠「乾爹」過豪奢生活 女子坦言受操縱、被辱罵都只能忍

聯合新聞網／ 綜合報導
一些年輕女性選擇被包養，想藉此快速賺取金錢。示意圖，非當事人。圖／ingimage
一些年輕女性選擇被包養，想藉此快速賺取金錢。示意圖，非當事人。圖／ingimage

有些年輕女性選擇與富有、年長的男性交往，希望藉此獲得財務支持，好能夠清償債務，或是過上奢華生活。不過近期英國一位曾被包養的女子透露，其實要「伺候乾爹」，真是一點都不容易。

據《太陽報》（The Sun）報導，27歲的網紅卡拉梅洛（Carramello），曾經陸續和三位「乾爹」（Sugar Daddy）交往。她近日在社群平台X（前Twitter）上坦承，在交往的過程中「錢來了，但快樂沒來」，甚至直言「真正快樂的時候，只有他們給錢以後要離開的時候」。

報導指出，這種包養文化在英國相當盛行，有調查顯示，透過這種關係，女性每年可額外獲得2.7萬英鎊（約新台幣108萬元），有些人甚至還因此一次清償6萬英鎊（約新台幣240萬元）的學貸。

然而，卡拉梅洛表示，要賺這些錢其實不如外界想像得容易，過程中還得面對被對方控制等心理壓力。她在影片中表示，乾爹們大多性格古怪，沒辦法在戀愛市場上找到伴侶，所以才會付錢包養。

卡拉梅洛說，這些人通常都是離過婚，有厭女情結，對待她們就像廉價勞工一樣。這些「乾爹們」認為自己能對包養的女性為所欲為，不但要對方隨傳隨到，偶而還會要求她們做一些雜務。

雖然許多人對這樣的文化抱持批評態度，但某些年輕女性依然會「為五斗米折腰」，選擇這種快速致富的賺錢方式。一名匿名為潔思（Jess）的女子就說，自己本來是朋友圈裡「最窮的那個」，但自從被包養以後，有時光靠聊天，就能在一天之內賺進2000英鎊（約新台幣8萬元）。

雖然現代社會偏向「笑貧不笑娼」，不過被包養要面對情感操控和心理壓力，這背後的代價，其實比外界想像的要高出許多。

包養

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