快訊

地牛翻身！16:29台南規模4.4地震 8縣市有感「最大震度4級」

倫敦希斯洛機場失火斷電！緊急關閉致空中交通大亂

柯建銘突衝主席台 拿議事槌連敲！韓國瑜直嗆：這裡不是協商

聽新聞
0:00 / 0:00

印度瑞辛納對話 學生領袖憂川普美國優先政策

中央社／ 新德里21日專電
美國中央社川普（Donald Trump）重新掌權後，奉行「美國優先」政策，被認為是要強化單一極端體系。代表台灣學生參加印度「瑞辛納對話」系列活動的何偉豪（圖）表示，全球學者對這個現狀表現出憂慮，並希望把多極化帶回世界秩序。認為是要強化單一極端體系。 中央社
美國中央社川普（Donald Trump）重新掌權後，奉行「美國優先」政策，被認為是要強化單一極端體系。代表台灣學生參加印度「瑞辛納對話」系列活動的何偉豪（圖）表示，全球學者對這個現狀表現出憂慮，並希望把多極化帶回世界秩序。認為是要強化單一極端體系。 中央社

美國總統川普重新掌權後，奉行「美國優先」政策，被認為是要鞏固單極體系。代表台灣學生參加瑞辛納對話系列活動的何偉豪說，全球學生領袖紛紛對這個現象表達擔憂，並希望把多極化帶回世界秩序中。

瑞辛納對話（Raisina Dialogue）由新德里智庫「觀察家研究基金會」（Observer Research Foundation,ORF）與印度外交部聯合主辦，被認為是印度版的「玉山論壇」。

台灣代表團以往總是低調參加，但今年國安會副秘書長徐斯儉獲邀擔任開幕場次的與談人，並闡述他有關中國對台灣的威脅、台積電動向等看法，遠景基金會執行長賴怡忠也上了主辦單位的節目，暢談與台海局勢和穩定的相關議題。

此外，國立政治大學外交系碩士班的何偉豪也到印度，代表台灣學生參加瑞辛納對話的場邊活動「瑞辛納-IE全球學生挑戰賽」（Raisina-IE Global StudentChallenge）。

今年瑞辛納-IE全球學生挑戰賽的主題是「建立橋梁：縮小南北差距」，討論案例的焦點包括多邊主義和數位落差等，所有參加的學生分成12支隊伍，針對分配到的議題提出可行的解決方案，並在瑞辛納對話期間以簡報方式分享。

何偉豪在活動結束後接受中央社記者採訪，他表示，來之前就知道瑞辛納對話是印度一個很重要的論壇，全球重要的官員會齊聚一堂，共同討論各國未來的外交政策走向，他很期待能和全世界的學生討論，交換彼此的想法。

何偉豪表示，他發現大家對川普政府愈來愈注重單極化的體系感到擔憂，所以大家關注的其中一個議題就是把多極化帶回世界秩序，「我發現印度和台灣有相同的理念和價值，我們都希望繼續推動多極化體系」。

另外，何偉豪提到，他對瑞辛納對話中一個由澳洲、美國、菲律賓、印度、日本的將領討論「珍珠鏈」的場次印象深刻，「他們雖然沒有明講，不過這些國家對中國在南海的擴張存有很大的擔憂，所以目前戰略、政策的重心都放在這一塊上」。

瑞辛納-IE全球學生挑戰賽舉辦的目的，是要讓這些未來潛在的領袖參與全球治理工作的討論，並磨練他們的批判性思考及溝通技巧，讓他們成為世界轉型和改革的推動者。

今年全球學生挑戰賽有來自60所頂尖學府的學生參加。

印度 大學生 川普 美國

延伸閱讀

川普簽令關閉教育部 批美國學生成績落後全球

川普斷金援 自由亞洲電台放無薪假 批美1句話

不滿川普「舉世霸凌」政策 鋼琴家席夫取消美國巡演

民主剛果總統致函川普 提議稀土礦產換美幫忙打叛軍

相關新聞

全球氣溫上升…冰川融化速度創紀錄 已流失「德國面積大小」

根據聯合國教科文組織（UNESCO）今天發布的報告，全球冰川正在以前所未有的速度消失，過去3年冰川融化的體積是有史以來最...

印度瑞辛納對話 學生領袖憂川普美國優先政策

美國總統川普重新掌權後，奉行「美國優先」政策，被認為是要鞏固單極體系。代表台灣學生參加瑞辛納對話系列活動的何偉豪說，全球...

影／芬蘭蟬聯8年最幸福國家榜首 解開極寒之地拉普蘭幸福密碼

芬蘭連續八年蟬聯世界最幸福國度榜首。該國北部的拉普蘭地區位於北極圈內，地廣人稀，但這裡的居民卻有著很高的幸福感，即便在夜長晝短的冬季依然如此。在拉普蘭長大的馴鹿師Niko Tervo試圖為我們解開這裡的幸福密碼。

熬過女兒重病反陷憂鬱…媽媽靠登山開啟封閉心靈 意外成人氣嚮導

據日媒「Hint-Pot」報導，秋田縣大館市58歲女性大川美紀，現為當地知名的登山嚮導。她不僅對山林瞭若指掌，還努力學習英語、中文及泰語，迎接來自世界各地的遊客。十多年前，在她40歲的時候人生曾陷入谷底——小學三年級的女兒罹患白血病與腦梗塞，使她一度無法走出悲傷，但最後，她透過登山找回了生活的希望與笑容。

芬蘭教育數位化30年後問題浮現！學生表現下滑 紙本教科書重獲青睞

被視為「教育先進國」的芬蘭，曾積極推動數位化學習，甚至在中學普及電子教材。但根據日媒「讀賣新聞」報導，近年來隨著學生成績下滑及注意力下降等問題浮現，當地政府與學校開始重新評估政策，並逐步恢復使用紙本教科書。

超商飯糰不小心手滑掉地…可若無其事擺回？店員曝判斷基準

在超市或便利商店購物時，若不小心讓商品掉落，消費者應該自行買單，還是可悄悄放回貨架？近期日媒「Moneypost WEB」報導一場關於「食品落掉責任」的討論，特別是一名顧客在超商目睹「不想看到的行為」，引發熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。