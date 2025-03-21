行李箱重摔落地！地勤「拋甩」震撼畫面全都錄 廉航道歉展開調查
一般人出國旅行時，總會擔心意外帶來的風險，例如行李遺失或行李箱受損。近日，英國《太陽報》取得一則機場行李搬運工將行李如扔炸彈式地猛摔出機艙的影片，顯示行李被甩撞上艙門後，再重重反彈摔到輸送帶上，許多人看到畫面都大為震驚。
該影片拍攝地點為英國倫敦蓋特威克機場（Gatwick Airport），而事發飛機為匈牙利廉航威茲航空公司(Wizz Air)所屬，被拍攝到扔擲行李箱的是明捷航空(Menzies)負責運送行李的人員。
從畫面中，雖然並未直接拍攝到扔行李的運送人員，但可從敞開的飛機貨艙門中，看見不斷有行李箱大力扔出，撞上艙門後摔落到輸送帶上，再由一輛手推車將行李運離，而影片前段還聽見疑似拍攝者見狀後發出咯咯笑聲。
影片拍攝時間為今年2月6日，目前該名扔擲行李箱的運送員已被停職。威茲航空對此深表歉意，強調這種摔行李的行為是不能容忍的，目前已啟動全面調查，確保不會再次發生。
威茲航空也強調，這次處理行李的運送員非威茲航空內部的員工，而是簽約服務的分包員工，也表示這起事件為單一的獨立事件，不影響公司一貫的高標準要求。
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