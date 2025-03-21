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連打3噴嚏慘中風！男用力過猛致椎動脈破裂 醫驚：晚就醫恐喪命

香港01／ 撰文：桃樂斯
打噴嚏示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage
打噴嚏示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage

打噴嚏時用力過猛，竟會有致命風險！美國早前有1名男子連續打3個噴嚏，隨即出現劇烈頭痛和頭暈症狀，左側身體更出現針刺感，由救護車送院治理。醫生診斷後證實是「椎動脈破裂」繼而引發中風，驚呼「再晚一點，可能就救不回來」。

男子目前無法吞嚥，左側身體亦無力，需要別人攙扶才能行走。他正接受復健治療，以助重新訓練左側肌肉，其家人則為他於網上設立捐款網站，以籌集資金來應付他往後龐大的醫療費用。

連打3個噴嚏 現劇烈頭痛、左側身麻木

綜合外媒報導，美國加州35歲男子艾伯蓋特（Ian Applegate）較早前開車載妻子珍妮花（Jennifer）及4歲的兒子喬恩（Jon），當天亦是他感染流感後的首個上班日子。他當時在車上連續打了3個噴嚏，之後感到劇烈的頭痛和頭暈，左側身體更變得麻木和出現強烈的針刺感，他意識到自己可能是中風，之後被緊急送往醫院接受治療。

打噴嚏用力過猛 致椎動脈剝離引發中風

醫生進行檢查後，相信艾伯蓋特是因為打噴嚏時用力過猛，造成椎動脈剝離（Vertebral artery dissection），凝結的血塊堵住血管，繼而引發中風，醫生表示「再晚一點，可能就救不回來」。幸好艾伯蓋特及時注射血液稀釋藥物，以防進一步形成血栓，以及引發其他併發症。

男子無法吞嚥 需他人攙扶方能行走

這次事件不但導致艾伯蓋特無法吞嚥，亦令他左側身體無力，需要別人攙扶才能行走，目前正在接受復健治療，助他重新訓練左側肌肉。艾伯蓋特家人為此發起GoFundMe募款，以籌集資金應付他龐大的醫療費用。

正接受復健治療　盼趕於4月陪妻分娩

艾伯蓋特「死過逃生」後形容，「這次打噴嚏確實很厲害，我一生中從未經歷過這樣的事」，亦令他如今對打噴嚏有陰影。他又透露，妻子目前懷孕8個月，以他現時情況很難照顧自己和小孩，但他正在努力並保持積極心態，加以鍛煉直到身體好轉，希望可以趕於4月陪同妻子分娩，和在孩子出生前回家。

打噴嚏產生高壓氣流 有機會致肋骨斷裂及動脈撕裂

雖然打噴嚏導致中風情況實屬罕見，但亦是年輕人中風的主要原因之一。有專家指出，在45歲以下的成年人中，有五分之一的缺血性中風，是由大腦血液供應堵塞而引起。打噴嚏雖然是人體自然反應，但瞬間產生的高壓氣流，有時會引致嚴重後果，如肋骨斷裂、肺部破裂、顱內出血，或動脈撕裂等嚴重情況。

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文章授權轉載自《香港01》

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