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日生育率屢破底！49歲當媽 女星質疑少子化對策：非人人想全職育兒

聯合新聞網／ 綜合報導
友善育兒的工作型態和社會制度才是少子化的解方。示意圖，非新聞當事人。 圖／Ingimage
友善育兒的工作型態和社會制度才是少子化的解方。示意圖，非新聞當事人。 圖／Ingimage

能反映婦女一生中生育子女總數的「總和生育率」，日本於2023年降至歷史最低的1.20，東京更跌破1。據日媒「Hint-pot」報導，歷經七年不孕治療的演員小松美紀，2021年49歲時成功產女。作為高齡產婦，她深刻體會育兒與工作的挑戰，並對現行少子化對策提出質疑。

她認為，日本社會一方面鼓勵女性結婚生子，另一方面卻未提供足夠的育兒支援，導致許多母親必須在育兒與工作間艱難抉擇，甚至被迫將孩子交由他人照顧，這樣的政策使女性壓力倍增，也忽視了育兒的重要。

小松美紀指出，1986年施行的《男女雇用機會均等法》雖推動女性進入職場，但配套措施不足，導致保育資源供不應求，進一步加劇女性的職涯困境。此外，現行育兒政策過度考量家長需求，而未從「孩子是否能夠健康成長」的角度出發。她特別反對政府逐步廢除「第3號被保險人制度」（主夫、主婦不須繳納保險費用，也可獲得年金），認為此舉將使更多女性難以選擇生育，進一步惡化少子化問題。

經濟因素也是影響少子化的關鍵。自1990年代泡沫經濟崩潰後，日本進入「失落的30年」，擴大貧困與非正式雇用的狀況，使年輕人難以成家。儘管部分富裕家庭能聘請保母、靈活調整工作，但對多數人來說，兼顧育兒與工作仍是極大挑戰。

對於少子化的解方，小松美紀建議，應讓父母能安心育兒，至少在幼童上小學前減輕育兒家庭的經濟與就業壓力。她強調，不是所有女性都想當全職媽媽，許多人希望在孩子長大後重返職場，因此政府應提供相對的協助政策，確保育兒期結束後，女性能順利重返職場。如何讓夫妻雙方都願意生養，將是日本未來少子化政策的重大課題。

少子化 日本 生育率 育兒 重返職場

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