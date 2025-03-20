「屢勸不聽」在日本國定遺址經營露營區 陸籍夫婦遭逮捕
一對中國籍夫婦未經許可，在日本福岡縣太宰府市的國定特別歷史遺址「大野城跡」一帶土地開設露營區，涉嫌侵奪不動產，今天遭福岡縣警方逮捕。
RKB每日放送等媒體報導，遭警方逮捕的是41歲的劉曉慶及其丈夫、42歲的李勇，兩人都是中國籍，旅居日本福岡縣宇美町。
日本警方表示，這兩人於2022年10月至2023年9月間，在太宰府市的四王寺山山腰未經地主同意就整地經營露營區，涉嫌侵奪不動產。
這片土地包括公有地與私有地，私有地的地主共有16人。這對中國籍夫妻透過網路應用軟體等招攬客人前來露營地。
在太宰市開發土地等，須申請獲准。RKB每日放送曾採訪露營地的經營方，所獲的回應是「有獲得太宰市府的口頭許可」。但是，太宰市府方面否認此說法，並強調：「未曾予以許可」。
太宰市府方面還表示，多次勸導須撤除露營區設施，包括貨櫃屋、鞦韆等設施。
「大野城跡」一帶的土地是7世紀後半當時的朝廷為了防禦外國侵略在此築起山城，被日本政府指定為國家特別歷史遺址。
這對中國籍夫婦違反文化財（古蹟）保護法、都市計畫法，多次遭到福岡縣政府、太宰府市的行政指導，但屢勸不聽。
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