快訊

柯文哲EXECL工作簿隨身硬碟有不雅片？原來是儲存正妹清涼照

「屢勸不聽」在日本國定遺址經營露營區 陸籍夫婦遭逮捕

中央社／ 東京20日專電
一對中國籍夫婦未經許可，在日本福岡縣太宰府市的國定特別歷史遺址「大野城跡」一帶土地開設露營區，涉嫌侵奪不動產，今天遭福岡縣警方逮捕。圖／AI生成
一對中國籍夫婦未經許可，在日本福岡縣太宰府市的國定特別歷史遺址「大野城跡」一帶土地開設露營區，涉嫌侵奪不動產，今天遭福岡縣警方逮捕。圖／AI生成

一對中國籍夫婦未經許可，在日本福岡縣太宰府市的國定特別歷史遺址「大野城跡」一帶土地開設露營區，涉嫌侵奪不動產，今天遭福岡縣警方逮捕。

RKB每日放送等媒體報導，遭警方逮捕的是41歲的劉曉慶及其丈夫、42歲的李勇，兩人都是中國籍，旅居日本福岡縣宇美町。

日本警方表示，這兩人於2022年10月至2023年9月間，在太宰府市的四王寺山山腰未經地主同意就整地經營露營區，涉嫌侵奪不動產。

這片土地包括公有地與私有地，私有地的地主共有16人。這對中國籍夫妻透過網路應用軟體等招攬客人前來露營地。

在太宰市開發土地等，須申請獲准。RKB每日放送曾採訪露營地的經營方，所獲的回應是「有獲得太宰市府的口頭許可」。但是，太宰市府方面否認此說法，並強調：「未曾予以許可」。

太宰市府方面還表示，多次勸導須撤除露營區設施，包括貨櫃屋、鞦韆等設施。

「大野城跡」一帶的土地是7世紀後半當時的朝廷為了防禦外國侵略在此築起山城，被日本政府指定為國家特別歷史遺址。

這對中國籍夫婦違反文化財（古蹟）保護法、都市計畫法，多次遭到福岡縣政府、太宰府市的行政指導，但屢勸不聽。

日本 福岡 露營區

延伸閱讀

小米之家插旗日本東京 首店22日開幕

台灣賞鳥影片秀出「環境多樣性」 獲日本國際觀光電影節金獎

櫻井政博談日本遊戲開發無須迎合西方市場：玩家追求來自日本的獨特體驗

非法露營區1761處「超過合法11倍」觀光署：加強取締

相關新聞

恐怖工業命案！工廠工人離奇墜入鍋爐慘死 救出已無生命跡象

慎防工業意外！馬來西亞近日發生1宗可怕的工業命案，1名工人在工廠工作期間，不知為何竟誤墜鍋爐。當局接報後雖即時派員拯救，但該名工人救出時已無生命跡象，當場慘死。

「屢勸不聽」在日本國定遺址經營露營區 陸籍夫婦遭逮捕

一對中國籍夫婦未經許可，在日本福岡縣太宰府市的國定特別歷史遺址「大野城跡」一帶土地開設露營區，涉嫌侵奪不動產，今天遭福岡...

曾因「膚色」遭歧視 調查：德國少數族群中半數人以上曾經歷

最新一期國家歧視與種族主義監測報告顯示，在德國，超過一半（54%）的自認為屬於少數民族或宗教少數群體的人，都會經常遭遇種...

疑計程車業競爭爆衝突 南非連續槍擊2天內7死

南非警方表示，約翰尼斯堡中部一處計程車招呼站今天發生槍擊，數名武裝男子開槍擊斃4人。約翰尼斯堡附近昨天也發生類似槍擊事件...

最重恐面臨死刑 2台人在馬來西亞販毒被捕

馬來西亞警方破獲國際毒品販運集團，檢方今天第一波起訴落網7人中的5名犯罪嫌疑人，其中2人是台灣人。根據大馬法律，販毒最重...

泰國力推觀光 眾議院修法放寬酒類販賣時間、宣傳限制

泰國限酒令已實施53年，業者多次表達希望政府放寬限制。泰國今年大力推動觀光，國會眾議院通過修正草案，放寬賣酒的時間，並允...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。