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曾因「膚色」遭歧視 調查：德國少數族群中半數人以上曾經歷

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最新一期國家歧視與種族主義監測報告顯示，在德國，超過一半（54%）的自認為屬於少數民族或宗教少數群體的人，都會經常遭遇種族主義歧視。圖／美聯社
最新一期國家歧視與種族主義監測報告顯示，在德國，超過一半（54%）的自認為屬於少數民族或宗教少數群體的人，都會經常遭遇種族主義歧視。圖／美聯社

德國之聲中文網）最新一期國家歧視與種族主義監測報告顯示，在德國，超過一半（54%）的自認為屬於少數民族或宗教少數群體的人，都會經常遭遇種族主義歧視。

具體來看，62%的黑人男性和63%的黑人女性表示，在過去12個月內，他們每個月都會在日常生活中至少經歷一次歧視，其中，超過八成案例中，他們認為歧視的主要原因是他們的膚色。

根據報告，與黑人群體相似，61%的穆斯林女性也表示，她們至少每個月都會經歷一次歧視。

相比之下，在那些自認為不屬於少數群體的人中，32%的人在過去一年內每月都會受到歧視，被歧視的原因包括性別或年齡等。

調查還發現，23%的德國人認為，少數民族和宗教少數群體對平等權利提出過分要求。此外，22%認為這些少數群體在過去幾年中獲得的經濟利益超出了他們應得的範圍。

這項調查在2024年8月至2025年1月進行，詢問了18歲至73歲的約9500名公民。調查由德國融合與移民研究中心主持，聯邦家庭部資助。

（通訊社）

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