快訊

黑煙直竄天！烏無人機大規模空襲俄空軍基地 震碎多棟建築窗戶

黃國昌旁聽激辯！ 受訪停頓8秒坦言「蠻開心的」：熟悉的柯文哲回來了

600萬元政治獻金流去哪？ 柯文哲否認私用：不能嘲笑陳明文

疑計程車業競爭爆衝突 南非連續槍擊2天內7死

中央社／ 約翰尼斯堡20日綜合外電報導
南非警方表示，約翰尼斯堡中部一處計程車招呼站今天發生槍擊，數名武裝男子開槍擊斃4人。圖／法新社
南非警方表示，約翰尼斯堡中部一處計程車招呼站今天發生槍擊，數名武裝男子開槍擊斃4人。圖／法新社

南非警方表示，約翰尼斯堡中部一處計程車招呼站今天發生槍擊，數名武裝男子開槍擊斃4人。約翰尼斯堡附近昨天也發生類似槍擊事件，造成3人喪生。

法新社報導，南非警方指出，這些槍擊案據信與計程車車隊間的競爭有關。數十年來，暗殺和暴力行為在這個競爭激烈、利潤豐厚的行業層出不窮。

警方發言人告訴法新社，一群武裝男子今天清晨乘車來到約翰尼斯堡（Johannesburg）傑普斯敦（Jeppestown）地區一處計程車招呼站，然後停車開火。

一名警官告訴法新社，死者包括1位計程車司機、1位計程車隊伍管理員和2名小販。

這名警官提到，另有1位大學生、1名駕駛和1位計程車乘客受傷，並表示「這起槍擊案疑似與計程車暴力衝突有關」。

南非 槍擊 計程車司機

延伸閱讀

南非降級台駐處 美：中國扭曲聯大2758限制他國與台互動

南非打壓 我涉外官員批民主倒退只剩殘留軀殼

美國務院：南非駐美大使必須在21日前離開美國

魯比歐：南非駐美大使仇恨川普 列不受歡迎人物

相關新聞

恐怖工業命案！工廠工人離奇墜入鍋爐慘死 救出已無生命跡象

慎防工業意外！馬來西亞近日發生1宗可怕的工業命案，1名工人在工廠工作期間，不知為何竟誤墜鍋爐。當局接報後雖即時派員拯救，但該名工人救出時已無生命跡象，當場慘死。

曾因「膚色」遭歧視 調查：德國少數族群中半數人以上曾經歷

最新一期國家歧視與種族主義監測報告顯示，在德國，超過一半（54%）的自認為屬於少數民族或宗教少數群體的人，都會經常遭遇種...

疑計程車業競爭爆衝突 南非連續槍擊2天內7死

南非警方表示，約翰尼斯堡中部一處計程車招呼站今天發生槍擊，數名武裝男子開槍擊斃4人。約翰尼斯堡附近昨天也發生類似槍擊事件...

最重恐面臨死刑 2台人在馬來西亞販毒被捕

馬來西亞警方破獲國際毒品販運集團，檢方今天第一波起訴落網7人中的5名犯罪嫌疑人，其中2人是台灣人。根據大馬法律，販毒最重...

泰國力推觀光 眾議院修法放寬酒類販賣時間、宣傳限制

泰國限酒令已實施53年，業者多次表達希望政府放寬限制。泰國今年大力推動觀光，國會眾議院通過修正草案，放寬賣酒的時間，並允...

鹽麴、納豆、優格…發酵食品有益健康？ 醫示警「1情況」恐吃出病

現代人每天都會攝取發酵食品，並搭配營養補充品，希望能達到最佳的健康狀態。但日本內科醫師內山葉子指出，若過度攝取這些食物，反而可能導致「腸道黴菌」過度滋生，對健康造成負面影響。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。