疑計程車業競爭爆衝突 南非連續槍擊2天內7死
南非警方表示，約翰尼斯堡中部一處計程車招呼站今天發生槍擊，數名武裝男子開槍擊斃4人。約翰尼斯堡附近昨天也發生類似槍擊事件，造成3人喪生。
法新社報導，南非警方指出，這些槍擊案據信與計程車車隊間的競爭有關。數十年來，暗殺和暴力行為在這個競爭激烈、利潤豐厚的行業層出不窮。
警方發言人告訴法新社，一群武裝男子今天清晨乘車來到約翰尼斯堡（Johannesburg）傑普斯敦（Jeppestown）地區一處計程車招呼站，然後停車開火。
一名警官告訴法新社，死者包括1位計程車司機、1位計程車隊伍管理員和2名小販。
這名警官提到，另有1位大學生、1名駕駛和1位計程車乘客受傷，並表示「這起槍擊案疑似與計程車暴力衝突有關」。
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