最重恐面臨死刑 2台人在馬來西亞販毒被捕

馬來西亞警方破獲國際毒品販運集團，檢方今天第一波起訴落網7人中的5名犯罪嫌疑人，其中2人是台灣人。根據大馬法律，販毒最重判處死刑。全案6月19日再開庭，等待化學檢驗報告。

新海峽時報（New Straits Times）報導，這5名被告是在今年3月6日至11日間被柔佛警方執行突襲行動逮捕，警方摧毀國際毒品販運集團，成功查獲價值馬幣1293萬令吉（約新台幣8898萬元）毒品。

來自台灣的彭姓、劉姓被告與另外兩名大馬本地毒販被控在柔佛州新山縣城鎮振林山（Gelang Patah）的住宅內，找到搖頭丸半成品。另外一名本地毒販被控在依斯康達公主城（Iskandar Puteri）地區販運安非他命及搖頭丸。

柔佛警方是透過跟監埋伏在住宅區查獲3個祕密的毒品實驗室，以及一處位於工業區內的製毒工廠，發現大量毒品與製毒設備及化學藥品。

檢方今天根據1952年危險毒品法令條文起訴，如果法院判決確定，最重將判死刑、無期徒刑，以及附加鞭刑12下。

檢方今天第一波起訴5名犯罪嫌疑人，其他2名犯罪嫌疑人將另行起訴。

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