鹽麴、納豆、優格…發酵食品有益健康？ 醫示警「1情況」恐吃出病

現代人每天都會攝取發酵食品，並搭配營養補充品，希望能達到最佳的健康狀態。但日本內科醫師內山葉子指出，若過度攝取這些食物，反而可能導致「腸道黴菌」過度滋生，對健康造成負面影響。

據日媒Yahoo報導，醫學博士內山葉子表示：「許多沒有明顯疾病，卻飽受腹瀉、容易疲勞、慢性皮膚濕疹困擾的患者，經檢查後發現，其病因可能與『腸道黴菌』有關。這些患者中，有許多都是注重飲食健康的族群。」

日本常見的發酵食品主要分為「黴菌類」、「麴菌類」、「酵母菌類」、「細菌類」四種。

這些食品適量攝取對身體有益。因此，許多人為了健康，會在料理中加入鹽麴、味噌、米醋，並每天攝取納豆、醃漬物、優格等。有些人甚至習慣早餐吃麵包，晚餐喝葡萄酒或啤酒，但當「腸道黴菌」過度滋生，導致身體不適時，過量攝取這些食物反而會使症狀惡化。

內山醫師強調，並非所有人都不能攝取發酵食品。如果懷疑身體不適與「腸道黴菌」有關，可以先停止攝取發酵食品三週，觀察身體狀況是否有所改善。如果身體狀況好轉，則表示可能是發酵食品攝取過量。

此外，過量攝取維生素和礦物質等錠狀營養補充品，尤其是人工合成的補充品，會成為黴菌的營養來源。因此，應避免依賴營養補充品，而是從均衡的飲食中攝取所需營養。

除了發酵食品和營養補充品，還有一些被認為有益健康的食品也需要注意，例如堅果和水果。堅果類是容易發霉的食材，因此進口堅果通常會使用防黴劑；香蕉、鳳梨等進口水果也可能使用防黴劑，許多國產水果也容易發霉，因此應避免食用採收後放置過久的產品。

內山醫師建議，停止過量攝取發酵食品，避免食用合成營養補充品、發霉食品和過敏原，並維持均衡飲食、放鬆心情、細嚼慢嚥，讓消化酵素充分發揮作用，才是減少「腸道黴菌」的重要關鍵。