學語言能延緩失智症病程 研究揭3關鍵因素：保持大腦活躍

在台灣，每74人中就有1個人是失智症患者（台灣失智症協會資料），如何降低失智風險，已成為全民關注的健康議題。根據最新研究發現，除了玩遊戲、拼圖等已知的方式，學習並使用第二語言，也能有效延緩失智症的發展。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，菲利普斯（Natalie Phillips）是蒙特婁康考迪亞大學（Concordia University）的心理學教授。她日前接受《新科學人》（New Scientist）訪問指出，能說兩種語言的年長者，更能對抗失智症。

菲利普斯的說法並非毫無根據。早在2007年，加拿大心理學家比亞利斯托克（Ellen Bialystok）就分析184名失智症患者的病歷，發現雙語患者的症狀比單語患者晚4年才出現。

儘管過去已有研究指出雙語能力與認知退化之間的關聯，但科學家一直不清楚其背後的運作機制。近期，菲利普斯的團隊透過先進腦部成像技術，終於找出了三大關鍵因素：

1. 增強「腦部儲備」 大腦可承受更多損傷

學習並使用兩種語言，讓大腦發展更強韌的神經結構，因此即使大腦受損，也能保持較長時間的正常運作。

2. 提升「認知儲備」 大腦適應力更強

雙語者的大腦需要經常切換語言，因此訓練了資訊處理的靈活度。在聽見發音相近的單詞時的聯想能力，可以強化負責記憶與決策的神經網絡，減緩認知退化。

3. 幫助「腦部維持」 記憶區域受損較慢

菲利普斯發現，相較於單語者，雙語者在出現認知問題後，大腦海馬迴（掌管記憶的主要區域）退化較慢，代表記憶力能維持得更久。

雖然雙語能力無法完全預防失智症，但它的確能有效延緩發病時間，這對病患與家人來說，是極為珍貴的時間優勢。不過，菲利普斯也強調，最重要的不是會幾種語言，而是確保大腦持續接受挑戰。除了學習語言，閱讀、解謎、學習新技能、參與社交互動等，都能讓大腦保持活躍，降低認知衰退的風險。換句話說，不斷學習、不讓大腦懶惰，才是對抗失智的最佳方法。