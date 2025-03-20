恐怖工業命案！工廠工人離奇墜入鍋爐慘死 救出已無生命跡象
慎防工業意外！馬來西亞近日發生1宗可怕的工業命案，1名工人在工廠工作期間，不知為何竟誤墜鍋爐。當局接報後雖即時派員拯救，但該名工人救出時已無生命跡象，當場慘死。
工人墜鍋爐奪命
綜合外媒報導，事發於3月14日晚上7時19分，馬來西亞消防救援局接到求助電話，指森美蘭州（Negeri Sembilan）金馬士（Gemas）附近某工廠發生了工業意外，1名工人誤墜鍋爐。
當局即時派遣10名拯救人員及救護車等前往工廠，並於7時48分從鍋爐中救出該名工人，遺憾的是工人當場證實不治。
遺體已交警方調查
馬來西亞消防救援局於Facebook專頁報告事件，救援行動指揮官阿里（Ismail bin Mat Ali）指死者為孟加拉籍外籍勞工，暫未知為何會墜入鍋爐中，而遺體已交給警方作進一步調查。
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文章授權轉載自《香港01》
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