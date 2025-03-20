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「飢餓遊戲」第五集問市 全球書迷聚集各地書店搶購

世界日報／ 編譯周芳苑／即時報導
23歲演員多林丘克(Ella Dolynchuk，圖) 12歲起就讀這些書，長大成人能夠真正理解時，仍喜歡閱讀。美聯社
23歲演員多林丘克(Ella Dolynchuk，圖) 12歲起就讀這些書，長大成人能夠真正理解時，仍喜歡閱讀。美聯社

科幻青春系列小說「飢餓遊戲」(Hunger Games)第五集「黎明收割」(暫譯，Sunrise on the Reaping)18日上市，全球書迷前一天便在各地書店排隊搶購。

紐約市擔任醫學院研究員的26歲女子米勒(Savannah Miller)一生中一半時間都在閱讀這一系列小說，對作者柯林斯(Suzanne Collins)的反烏托邦小說愈讀愈欽佩。她與數百名書迷在曼哈頓的連鎖書店龐諾(Barnes & Noble)參加新書發表會，小時候關注故事情節和動作，成年後，對劇中角色的理解更深刻。

在紐約，新書上市第一天搶購的書迷裝扮成書中各種角色，包括黑密斯·阿伯納西(Haymitch Abernathy)、艾菲·特琳克特(Effie Trinket)等，進行尋寶遊戲，試圖解決以「飢餓遊戲」為主題的謎題，並嘗試「飢餓遊戲」問答遊戲，極具挑戰性，就連柯林斯的主編利維坦 (David Levithan) 都無法解答。

許多書迷17日晚開始排隊，不乏二、三十來歲的女性。

23歲演員多林丘克(Ella Dolynchuk) 12歲起就讀這些書，長大成人能夠真正理解時，仍喜歡閱讀。

第五集出版前就已登上亞馬遜(Amazon)暢銷書排行榜榜首，料將成為今年最暢銷小說之一。這本新書正式發售前被禁售，但粉絲們想盡辦法拿到預售本，近幾天在社郡媒體上透過視頻炫耀。提早上架預售本的地點包括洛杉磯機場、加州山姆俱樂部(Sam's Club)店面和加拿大Indigo書店。

出版商學樂公司(Scholastic) 稱，這系列小說前四本銷量達數千萬冊，被翻譯成55種語言出版。改編電影也大賣座，飾演前三本書女主角凱特尼斯伊夫狄恩(Katniss Everdeen)的珍妮佛勞倫斯(Jennifer Lawrence)職業生涯大翻轉，全球票房收入超過30億元。

第五集改編電影預訂2026年11月上映。

柯林斯原本計劃 2010 年出版第三部作品「嘲笑鳥」(Mockingjay)後結束這一系列小說，沒想到柯林斯再出發，她發現還有很多話要說。

商店開門前4個小時，34歲的凱利 (Elizabeth Kelly) 就開始排隊，認為這些書越來越貼近現實，柯林斯寫這些書是為了告訴讀者一些事情，不只為了賺錢。

紐約市擔任醫學院研究員的26歲女子米勒(Savannah Miller，中)一生中一半時間都在閱讀這一系列小說，對作者柯林斯(Suzanne Collins)的反烏托邦小說愈讀愈欽佩。美聯社
紐約市擔任醫學院研究員的26歲女子米勒(Savannah Miller，中)一生中一半時間都在閱讀這一系列小說，對作者柯林斯(Suzanne Collins)的反烏托邦小說愈讀愈欽佩。美聯社

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