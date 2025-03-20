2024年高溫 再度突破紀錄
聯合國世界氣象組織（WMO）發布「2024年度全球氣候報告」指出，去年為有紀錄的175年以來最熱的一年，突破2023年紀錄，而大氣層中的溫室氣體濃度，也達到80萬年以來最高水準。
根據WMO彙整聯合國成員國與合作組織數據的報告，去年全球年均溫比1850-1900年工業化前高攝氏1.55度，誤差為正負0.13度，是首次突破巴黎協定設定的1.5度上限。但WMO科學家表示，初步估計目前長期均溫升幅在攝氏1.34-1.41度間，接近但尚未超過該上限。全球升溫的主要禍首是創紀錄的溫室氣體濃度。該報告指出，2023年最新資料二氧化碳濃度為420ppm，較2022年增加2.3ppm。根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA），工業化前該數值為280ppm。
聯合國秘書長古特瑞斯說，將全球升溫上限控制在攝氏1.5度內仍有可能，但「各界領袖必須有所作為」。此外，全球海平面溫度過去八年連年創新高；過去20年來，海洋暖化的速度也比1950-2005年快逾兩倍。報告說，溫暖的海水導致珊瑚礁在過去一年嚴重白化，也加劇海洋冰層消融。
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