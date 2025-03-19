快訊

抓到「彭家軍」了！高雄稅務抽獎8成被他抽中 作弊手法曝光

柯文哲案4大被告明一起登場 法庭熱度「爆棚」警方已戒備

國防大學教授疑與陸技術合作 涉詐研究經費遭檢調搜索帶回

全球首份！義大利「頁報」發行AI生成報紙 新聞實驗為期1個月

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
義媒「頁報」（Il Foglio）發行全球首份AI生成報紙。路透
義媒「頁報」（Il Foglio）發行全球首份AI生成報紙。路透

義大利保守自由派媒體「頁報」（Il Foglio）發行了全球首份完全由人工智慧（AI）製作的報紙。

衛報報導，頁報主編西拉薩（Claudio Cerasa）表示，這是為期一個月新聞實驗的一部分，意在展示AI科技的影響已「充斥在我們的工作及日常」。

西拉薩說，「這是世界第一個全用AI撰寫的文稿被刊登在日報上」，「所有，包含內文、標題、引言、摘要，有時甚至還有諷刺筆法」。他也說，記者的角色將僅限於「向（AI工具）提問，然後閱讀答案」。

這次實驗恰逢全球的新聞組織都在努力解決如何運用AI。這份頁報在頭版刊登一則關於美國總統川普的報導，描述「義大利川粉悖論」，以及這些人在批評「抵制文化」的同時，對「他們在美國的偶像言行如同香蕉共和國的暴君」視而不見，甚至「慶祝」。

頭版還有一篇標題為「普亭的十次背叛」的專欄，內文強調俄羅斯總統「20年來打破承諾、撕毀協議和背叛約定」。

西拉薩表示，頁報AI版是「一份貨真價實的報紙」，是內含「新聞、辯論與激怒」的作品，但同時也是顯示AI如何在工作中「實踐」的試驗場。他表示，當看到科技將對出版日報的影響時，「我們被迫捫心自問，不只是從新聞的角度出發」。

這份4頁的報紙，夾在大報之中，自18日起可在報攤和網路上取得。

AI 美國 義大利

延伸閱讀

長壽之謎有解？科學家研究「世界最老婆婆」基因 發現特殊微生物群

追求自由的雪山獅子旗：3月10日「西藏抗暴紀念日」

新竹棒球場「關鍵12天」影像消失 廢棄土方突憑空出現

不能再拖了！市定古蹟原台南州立農事試驗場辦公廳舍未修復 立委林俊憲關心

相關新聞

談話時對方揉鼻或語調改變？ 溝通專家曝原來有「背後意涵」

對方在跟你對話時揉鼻子？這可能不是單純的過敏或鼻子癢，而是可能在傳遞「我不同意你」的非語言訊息！

全球首份！義大利「頁報」發行AI生成報紙 新聞實驗為期1個月

義大利保守自由派媒體「頁報」（Il Foglio）發行了全球首份完全由人工智慧（AI）製作的報紙。

咀嚼能提升記憶力 韓國研究發現：咬木頭效果更好

之前的研究曾指出，咀嚼口香糖能促進大腦血液流動，提升專注力和認知功能。南韓的研究團隊近期進一步研究發現，咀嚼木頭，效果可能比咀嚼口香糖更好。

馬來西亞13犬種無法當寵物犬 比特犬在禁養之列

台灣發生比特犬2度跳出車窗傷人案受關注。根據馬來西亞獸醫局於2020年公告，大馬有13種犬種無法當寵物犬飼養，攻擊性強的...

日學校午餐免費化惹議！家長怨品質下滑 孩子吃不飽開銷反增

日本部分學校午餐免費化惹爭議 家長投訴品質份量縮水 孩子吃不飽反增開支 以東京都為首，目前日本約有三成的地區近年來開始推動中小學營養午餐免費的政策，欲減輕家庭負擔，甚至吸引部分家長專程遷居至實施區域。

打包剩食怕丟臉？大城市飲食文化變了 2類人常吃不完也不帶走

在紐約和美國其他一些大城市開餐廳的老闆們發現，用餐客人的行為出現變化，愈來愈不喜歡將吃不完的食物打包帶走。這背後有多重原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。