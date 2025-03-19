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咀嚼能提升記憶力 韓國研究發現：咬木頭效果更好

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現咀嚼木頭使大腦的穀胱甘肽濃度提升。示意圖／ingimage
研究發現咀嚼木頭使大腦的穀胱甘肽濃度提升。示意圖／ingimage

之前的研究曾指出，咀嚼口香糖能促進大腦血液流動，提升專注力和認知功能。南韓的研究團隊近期進一步研究發現，咀嚼木頭，效果可能比咀嚼口香糖更好。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這項研究發表於《前沿系統神經科學》（Frontiers in Systems Neuroscience）期刊。研究團隊發現，受試者咀嚼木製壓舌板（醫生檢查喉嚨用的木棒）五分鐘後，大腦內的「穀胱甘肽」濃度顯著上升。

穀胱甘肽是一種蛋白質，它是大腦的主要抗氧化劑，能抵抗氧化壓力，對記憶力和認知功能至關重要。此外，穀胱甘肽還能幫助清除體內毒素，減少細胞損傷，維持神經系統的健康。它對免疫系統也至關重要，能提升身體對抗感染與疾病的能力，讓大腦和身體保持最佳狀態。

研究邀請52名南韓大學生，並將受試者分成兩組。27人咀嚼口香糖，另外25人則咀嚼木製壓舌板。受試者需用右側牙齒咀嚼30秒，然後休息30秒，反覆進行五分鐘。研究人員透過磁振頻譜分析（MRS）測量受試者大腦前扣帶皮層的穀胱甘肽含量。前扣帶皮層與決策、情緒調節、動機和認知控制有關。

研究結果顯示，咀嚼木頭的組別不僅穀胱甘肽提升幅度較大，連認知測驗成績也明顯比對照組更好。研究專家認為，咀嚼較硬的物質，可能比咀嚼口香糖更能促進大腦健康。

研究團隊推測，穀胱甘肽濃度上升，可能與大腦血流增加有關。大腦血流提升時，氧氣和營養供應也會改善，進而促進認知功能。事實上，過去已有研究發現，咀嚼能力下降與認知退化有關，這可能是因為血流減少，導致大腦缺氧。

由於這次的研究只測試口香糖和木頭的差異，研究團隊希望未來能擴大研究範圍，測試不同的材質、咀嚼時間、或不同族群，以藉此了解穀胱甘肽和咀嚼功能之間的關係與變化。

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