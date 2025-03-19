對方在跟你對話時揉鼻子？這可能不是單純的過敏或鼻子癢，而是可能在傳遞「我不同意你」的非語言訊息！

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國肢體語言專家卡特（Adrianne Carter）經常在社群媒體上分享與溝通有關的小知識。近期她在TikTok影片中透露，對話時如果對方聽到不喜歡或不同意的內容，可能會下意識地揉鼻子或拉扯鼻子。

卡特表示，對方在聽完你的話出現這種動作，可能代表他不同意你的內容，但如果是他自己一邊說話一邊做出這個動作，那可能是他對自己所說內容覺得不自在或沒自信。

除了揉鼻子的背後含意，另外一位專家也分享了判斷對方是否說謊的聲音和肢體線索。美國「人的科學」（Science of People）創辦人愛德華（Vanessa Van Edwards）在Podcast中分享了幾個判斷的方法。

首先是句尾語調上揚。人在撒謊時，會不自覺地讓語氣聽起來像在提問。而這種語調的細微改變，也會引發聽者的懷疑。除此之外，有研究顯示，說謊的人常會不自覺地壓低音量，就好像希望減少外界的關注一樣。

說謊時，也會出現一些肢體上的表現。像是言行不一致，例如說「我很開心」，臉上卻沒有笑容或只出現短暫的假笑，就可能代表對方心中不這麼想。另外，有些人在撒謊時，可能會短暫出現一種「厭惡的神情」，這種表情的變化通常很細微，代表說者自己也對謊言感到不安。

雖然僅靠單一肢體語言、單一聲調，不一定能完全了解對方的想法，但透過判斷語氣、表情、動作等多重訊號，或許能更快地窺探對方的內心世界！