墨西哥禁止「暴力」鬥牛 支持者和反對者紛示威

墨西哥首都墨西哥市議員今天表決禁止會造成動物死亡或受傷的鬥牛活動，立場相悖的支持者和反對者紛紛發起示威。墨西哥市是全球最大鬥牛場所在地。

綜合法新社和路透社報導，這項倡議是由墨西哥市市長布魯加達（Clara Brugada）發起，目的在於推動鬥牛活動走向「無暴力」。

布魯加達上週表示，墨西哥市不能允許「殘忍活動成為一種奇觀，更不用說以動物的長期痛苦和死亡作為娛樂」。

這次也禁止鬥牛士使用劍等鋒利物，但可使用斗篷和紅巾。

墨西哥市立法機關宣布，這項禁令以61票贊成、1票反對通過，該禁令還限制每隻動物的鬥牛時間不得超過15分鐘。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）上週表示支持這項倡議，稱這是「很好的解決方案」，既可維持鬥牛產業的工作機會，也尊重禁止虐待動物的憲法改革。

然而，推廣鬥牛運動者反對這項禁令，認為這對歷史悠久的文化傳統構成威脅。

在鎮暴警察介入之前，敵對示威陣營在立法機關附近爆發混戰。

墨西哥市是鬥牛文化的重要堡壘，市中心的鬥牛場可容納超過4萬名觀眾。

然而，鬥牛支持者和動物權利運動人士多年來一直在打法律戰，動物維權主義者樂見這項禁止傷害動物的禁令，稱此為「消除為娛樂而折磨和殺害動物的重要一步」。

他也補充說：「同樣重要的是，必須承認無暴力的鬥牛活動並不代表沒有痛苦，因為牛隻仍會受到巨大且完全不必要的壓力。」

墨西哥32個州中有幾個州禁止鬥牛。

根據墨西哥市立法機構的數據，鬥牛產業在2023年創造了8萬個就業機會和大約5000萬美元收入。

除了墨西哥，厄瓜多、西班牙、法國、墨西哥、秘魯、葡萄牙和委內瑞拉等國仍在舉行鬥牛活動。

哥倫比亞去年批准自2027年開始禁止鬥牛，厄瓜多首都基多（Quito）也禁止這項殺害動物的活動。